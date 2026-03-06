Pioggia di banconote da un camion: gli automobilisti si fermano per raccoglierle, caos in strada in Salento

Scena surreale sulla circonvallazione sud di Squinzano, in provincia di Lecce: da un camion in transito sono cadute numerose banconote, soprattutto da 5 euro, finite sull’asfalto. Diversi automobilisti si sono fermati per raccoglierle, causando rallentamenti e code lungo la strada.

immagine di repertorio

Una scena difficile da immaginare se non la si vede con i propri occhi: banconote che volano sull’asfalto mentre le auto rallentano e gli automobilisti scendono per capire cosa stia succedendo. È accaduto nella tarda mattinata di ieri, 5 marzo, sulla circonvallazione sud di Squinzano, in provincia di Lecce, dove la strada si è improvvisamente riempita di soldi.

Intorno alle 11, secondo quanto raccontato da diversi testimoni, da un camion in transito sarebbero cadute centinaia di banconote, per la maggior parte tagli da cinque euro. Nel giro di pochi secondi il denaro si è sparso lungo la carreggiata e ai lati della strada, sospinto anche dall’aria provocata dal passaggio dei veicoli.

Per chi stava guidando in quel momento la scena è apparsa quasi irreale: banconote che svolazzavano davanti al parabrezza e finivano sull’asfalto. Molti automobilisti hanno quindi rallentato e accostato per capire cosa stesse accadendo. Alcuni si sono limitati a osservare la situazione con stupore, altri invece non hanno resistito alla tentazione e sono scesi dall’auto per raccogliere le banconote.

In pochi minuti la circonvallazione si è trasformata in una sorta di improvvisata “caccia al tesoro”, con persone che camminavano tra le auto ferme cercando di recuperare qualche biglietto rimasto sull’asfalto o incastrato tra l’erba ai margini della strada. La situazione ha inevitabilmente causato rallentamenti e una lunga fila di veicoli.

Secondo le ricostruzioni, il denaro sarebbe caduto da un camion adibito alla vendita di frutta e verdura. Il conducente, però, non si sarebbe accorto di nulla e avrebbe proseguito il viaggio senza fermarsi. Nel frattempo, la notizia si è diffusa rapidamente tra i passanti e anche nel pomeriggio, a quanto raccontano alcuni testimoni, c’era ancora chi si fermava lungo la strada con la speranza di trovare qualche banconota sfuggita ai primi “raccoglitori”.

Non è escluso che sull’episodio possano essere avviati accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare la provenienza delle banconote finite sull’asfalto.