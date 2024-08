video suggerito

Piogge, temporali e calo delle temperature nel weekend: quanto dura il maltempo e quando torna il caldo Condizioni meteo in deciso peggioramento nel corso del weekend, in particolare nella giornata di domenica 18 agosto il passaggio di un ciclone alimentato da aria instabile in quota in discesa dal Nord Europa provocherà tanti temporali. Non esclusi eventi estremi e atteso un crollo termico. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Come da previsioni, è arrivata quella che gli esperti meteo chiamano la “rottura” dell’estate. Tra oggi, sabato 17 agosto, e domani, domenica 18 agosto, il caldo anticiclone subirà un primo, pesante, attacco temporalesco.

L’afa e il caldo bollente che ci hanno accompagnato nella prima parte di agosto hanno le ore contate e il rischio è quello degli eventi meteo estremi a causa dello "scontro" tra masse d'aria completamente diverse.

Piogge e temporali nel weekend: le previsioni meteo

Nel corso del weekend, col passare delle ore, aumenterà l'instabilità a partire dai settori alpini con i primi temporali in estensione poi alle vicine pianure di Piemonte e Lombardia. E domenica in particolare una pericolosa perturbazione in discesa dal Nord Europa si allungherà verso l’Italia.

Leggi anche Quando finirà il caldo torrido e ci sarà un calo delle temperature: le previsioni meteo di Sottocorona

In questi giorni il maltempo si farà sentire inizialmente sulle regioni del Nord e poi anche su buona parte del Centro fino alla Campania: possibili temporali particolarmente violenti, con elevato rischio di grandinate e anche di tornado. E contemporaneamente ci sarà un crollo termico: le temperature potranno calare fino a 10°C rispetto ai giorni scorsi, soprattutto al Nord e sulle regioni centrali.

Il meteo di oggi, 17 agosto: al Nord possibili temporali, al Centro temporali sparsi e al Sud atteso tempo instabile sui settori montuosi peninsulari. Domani, domenica 18 agosto, temporali al Nord e piogge anche intensi; al Centro diffusamente instabile e al Sud peggiora il tempo sulla Campania.

Crollo delle temperature: oggi “solo” 4 bollini rossi

Il crollo delle temperature è evidente già da oggi, tanto che anche per quanto riguarda le ondate di calore – con le città più a rischio segnalate dal ministero della salute – ci troviamo di fronte a una situazione ben diversa dai giorni scorsi. Oggi, infatti, sono solo 4 i bollini rossi, ovvero le città a rischio maggiore per le ondate di calore. Si tratta di Bari, Brescia, Campobasso e Palermo. Per il resto d’Italia troviamo solo bollini gialli e verdi.

Quanto dura il maltempo e quando torna il caldo

Ma per quanto durerà il maltempo? Secondo le ultime tendenze, da mercoledì 21 agosto si prevede un ritorno del caldo. Se infatti l’inizio della prossima settimana sarà ancora instabile col rischio di temporali sull'Italia, da mercoledì è attesa una nuova avanzata dell'anticiclone africano che porterà più sole e caldo in aumento.