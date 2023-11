Pino cade improvvisamente sulla casa di Babbo Natale a Montecatini, feriti addetti e poliziotti In quel momento sul posto non vi erano visitatori anche perché la cosiddetta Baita di Babbo Natale non è ancora aperta anche se è già in gran parte allestita in vista dell’arrivo delle festività natalizie. Erano in corso rilievi per atti di vandalismo.

A cura di Antonio Palma

Sette persone ferite, tra cui alcune trasportate in codice rosso in ospedale con trauma cranico, oggi a Montecatini Terme, in Toscana, dopo che un grosso albero è caduto nella zona della Casa di Babbo Natale, prossima all'apertura. A cascare a terra improvvisamente un grande pino che, per cause ancora da accertare, è stato letteralmente sradicato dal terreno colpendo i presenti.

L'incidente intorno alle 10 di questa mattina, venerdì 10 novembre, nel parco dello stabilimento termale "La Salute" a Montecatini, in provincia di Pistoia. In quel momento sul posto non vi erano visitatori anche perché la cosiddetta Baita di Babbo Natale non è ancora aperta anche se però è già in gran parte allestita in vista dell’arrivo delle festività natalizie.

Sul luogo, nei pressi della Baita di Babbo Natale, vi erano alcuni addetti dello staff delle Terme e due operatori delle forze dell’ordine, due poliziotti. Il gruppo era impegnato in alcuni sopralluoghi dopo alcuni atti di vandalismi che erano avvenuti nella notte tra giovedì e venerdì. La scoperta degli atti aveva spinto il personale a chiamare la polizia che era arrivata in mattinata avviando gli accertamenti del caso.

Proprio in quel momento, però, l’albero, che si trovava davanti a un portico, è crollato di colpo danneggiando una parte della casa di Babbo Natale e soprattutto investendo e colpendo i presenti coi rami. Sette i feriti tra cui i due poliziotti colpiti alla testa. Dopo l'allarme, sul posto sono accorsi subito i vigili del fuoco del distaccamento di Montecatini Terme e il personale del 118.

Tutti i feretri sono stati trasportati in ospedale. Le ferite più gravi per l'amministratore unico della società Terme, anche lui colpito e trasportato d'urgenza con l'elisoccorso Pegaso in ospedale a Firenze. Fortunatamente gli esami hanno escluso danni più gravi e nessuno sarebbe in pericolo di vita.

"Stavano facendo i necessari rilievi in merito ad un accesso illecito nello stabilimento durante la notte. Quando sono arrivato ho trovato uno scenario pauroso con le persone incastrate tra i rami alcuni dei quali con ferite lievi altri in condizioni più difficili. Tutti erano lucidi e coscienti. Dopo pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco e i soccorsi e i feriti sono stati portati in ospedale per gli accertamenti e le cure" ha spiegato il sindaco.