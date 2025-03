video suggerito

Pierina Paganelli, spunta nuovo testimone: "Filmato mentre usciva dal garage prima del ritrovamento del corpo" Sarebbe spuntato un nuovo testimone per la vicenda relativa all'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate nell'ottobre del 2023 a Rimini. L'uomo sarebbe stato inquadrato dalla telecamera mentre usciva in moto dal garage la mattina del ritrovamento del corpo. Il residente avrebbe visto Manuela Bianchi mentre entrava nello stabile. Secondo gli inquirenti, la donna potrebbe non essere stata sola in quel momento.

A cura di Gabriella Mazzeo

Pierina Paganelli

Sono ancora del tutto aperte le indagini sulla morte di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate nella serata del 3 ottobre 2023. Manuela Bianchi, nuora della vittima, dovrà essere chiamata a rispondere a una serie di domande sul caso, alcune forse relative a un audio di 30 minuti registrato dalla vicina di casa Valeria Bartolucci, che racconta di aver visto due persone sulla scena del crimine.

Bianchi non dovrà però rispondere solo a domande relative all'audio: la Procura avrebbe infatti nuovi elementi sui quali vorrebbe sentire la donna, ex amante dell'unico indagato per l'omicidio, il 34enne Louis Dassilva.

Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, gli investigatori riterrebbero che Manuela non fosse sola la mattina del 4 ottobre, quando ritrovò il cadavere della 78enne nel garage di via del Ciclamino a Rimini. La donna ha sempre fornito questa versione dei fatti agli investigatori che però avrebbero ora più di un dubbio.

Pierina Paganelli

È in questo frangente che sarebbe spuntato un altro testimone, un inquilino uscito con una moto bianca dal garage dello stabile. "Per fugare ogni dubbio – ha ribadito Davide Barzan, consulente di Bianchi – basterebbe parlare con la persona che in quei minuti uscì con una moto bianca dal garage".

La Cam3, la famosa telecamera di sorveglianza della farmacia nei pressi di via del Ciclamino, non avrebbe ripreso solo il presunto killer la sera dell'omicidio. Le sue immagini sono state al centro di un incidente probatorio che ha visto Louis Dassilva, unico indagato, sfilare nuovamente sotto la telecamera insieme al vicino di casa Emanuele Neri, totalmente estraneo alla vicenda giudiziaria, che aveva detto di essersi riconosciuto nel video trasmesso anche dalle trasmissioni televisive che hanno trattato il caso.

Secondo quanto emerge, l'occhio elettronico avrebbe anche filmato la persona che esce dal garage in motorino. Per Barzan, si vedono le immagini e si sente il rumore della moto che parte mentre Manuela apre la porta del garage. Si potrebbe trattare, stando al consulente della difesa di Bianchi, di un "testimone prezioso" che potrebbe aver visto Manuela e che potrebbe dire se con lei vi era qualcuno in quel momento.

Oggi è previsto un nuovo confronto tra periti sia sui cellulari che sui dispositivi elettronici di Dassilva, in carcere da luglio. Vanno avanti anche gli accertamenti sul Dna. La testimonianza di Manuela potrebbe essere decisiva per una svolta.