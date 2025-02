video suggerito

Delitto Pierina Paganelli, Manuela Bianchi sul misterioso audio: "Dice cose senza il minimo fondamento" Manuela Bianchi ha commentato ai microfoni di Storie Italiane il presunto contenuto di un audio di 30 minuti registrato da Valeria Bartolucci e oggetto degli ultimi interrogatori per l'omicidio di Pierina Paganelli. "Da quel che so dice cose false"

A cura di Gabriella Mazzeo

Pierina Paganelli e Manuela Bianchi.

"Non ho ancora sentito l'audio di cui tutti parlano, ma da quel che mi hanno riferito dice cose false". A parlare è Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli uccisa a coltellate il 3 ottobre del 2023 nello stabile di via del Ciclamino a Rimini. Bianchi sarà chiamata a riferire sul messaggio vocale di circa 30 minuti registrato da Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva attualmente in carcere per l'omicidio.

Nel messaggio audio, l‘infermiera avrebbe ricostruito i giorni del delitto dichiarando anche di aver visto la scena del crimine e di aver consigliato a due killer come ripulire il garage dove la 78enne è stata accoltellata. Nella traccia audio la donna non farebbe mai il nome di Bianchi e di suo fratello Loris, ma lo lascerebbe intendere chiaramente.

Pierina Paganelli

Bartolucci si è avvalsa della facoltà di non rispondere una volta interrogata sui nuovi elementi nelle mani degli investigatori. Toccherà ora a Manuela rispondere alle domande sulla traccia audio: a differenza dell'ex amica, Bianchi non potrà avvalersi della facoltà di non rispondere in quanto non è legata a Dassilva da un legame familiare.

“Secondo me la verità prenderà l’ascensore presto, ma faccio fare a chi è bravo il suo lavoro, non è il mio” ha affermato Bianchi ai microfoni di Storie Italiane in onda su Rai1.

"Ho saputo dell’audio ma non l’ho sentito – ha ribadito -. Spero me lo faranno ascoltare gli inquirenti presto perché voglio sapere di preciso cosa ha detto e di cosa si tratta”. Secondo Bianchi, si tratterebbe di una ricostruzione "senza il minimo fondamento". "Devo ancora sentire, per cui non voglio lanciare accuse senza basi" ha sottolineato la nuora di Paganelli.

Manuela ha anche risposto alle domande dei giornalisti sulle immagini riprese dalla Cam3 della farmacia di via del Ciclamino e sull'esperimento probatorio condotto nei pressi della telecamera per accertare che l'uomo ripreso fosse proprio Louis Dassilva, attualmente in carcere con l'accusa di aver ucciso l'anziana.

Sotto l'occhio elettronico della telecamera hanno "sfilato" Dassilva ed Emanuele Neri, vicino di casa della 78enne estraneo alla vicenda giudiziaria che aveva detto di essersi riconosciuto nelle immagini diffuse poco dopo l'arresto dell'unico indagato.

"Da quel poco che ho visto e che capisco – ha spiegato Bianchi, ex amante di Dassilva – l'uomo ripreso dalla Cam3 non è Neri. Non saprei dire però se è Louis. Non perché io non voglia dirlo, ma perché non ho alcuna certezza. Il giorno dell'esperimento probatorio non sono rimasta perché c'era un carico emotivo veramente grande. Ho preferito non essere lì. Da quello che ho visto in Tv mi sembrava sereno. È stato bello vederlo sorridere a Valeria ed essere così tranquillo con lei".

"Sono certa che sarò risentita anche io – ha continuato -. Penso sia giusto, vorranno farmi altre domande ma ben venga perché sono disponibile al 100%. Io vado avanti e combatto. Mi sono serviti i medici, mi stanno dietro, altrimenti non ce l'avrei fatta. Quando sento che può essere riascoltata anche mia figlia, mi fa effetto e mi dispiace che debba essere coinvolta in una vicenda così grave e in una sofferenza così grossa. Anche lei è pronta e dirà la verità come ha fatto l'ultima volta".