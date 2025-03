video suggerito

Pierina Paganelli, isolate tracce di Dna sulle chiavi trovate accanto al cadavere: al via le analisi Per le indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini verrà analizzato un nuovo reperto – il mazzo di chiavi trovato accanto al cadavere della vittima – che non era stato analizzato durante la prima tornata.

A cura di Ida Artiaco

Pierina Paganelli

Non si fermano le indagini per scoprire chi ha ucciso Pierina Paganelli, l'anziana trovata morta il 3 ottobre 2023 nel garage del comprensorio di via del Ciclamino a Rimini dove viveva. A causarne la morte quasi 30 coltellate. Al momento resta iscritto nel registro degli indagati solo il nome di Louis Dassilva, 34enne vicino di casa della vittima, che per qualche mese ha anche avuto una relazione extraconiugale con la nuora di Paganelli, Manuela Bianchi.

Tuttavia, nuovi indizi potrebbero arrivare da ulteriori analisi che in questi giorni il super perito Emiliano Giardina ha allargato ad un reperto in particolare non analizzato nella prima tornata di reperti passati al setaccio dal consulente del Tribunale. Si tratta, come riporta Il Resto del Carlino, del mazzo di chiavi che la mattina del 4 ottobre 2023 la polizia Scientifica trovò accanto al cadavere di Pierina, nel seminterrato di via del Ciclamino 31.

Pare che in questi giorni su quelle stesse chiavi sia stato infatti effettuato un attento tamponamento che ha permesso di raccogliere del materiale grezzo. Ma si tratta di tracce di natura non ancora stabilita che probabilmente lunedì saranno amplificate in modo tale da capire se sopra quelle chiavi ci sia o meno del Dna utilizzabile per replicare l’esperimento e confrontare quanto trovato con la firma biologica dell’unico indagato, Dassilva.

Si ricordi che non era stato trovato nessun "match" tra il Dna isolato su alcuni reperti e quello dell'unico indagato per l'omicidio. Intanto, si attendono i risultati anche di altre analisi, in particolare quelle relative ai test compiuti sulla cam3, che potrebbero fornire a chi indaga delle indicazioni chiave su chi fosse la persona ripresa la sera del 3 ottobre 2023 dalle telecamere della farmacia in via del Ciclamino e che potrebbe aver ucciso Pierina.