video suggerito

Pierina Paganelli, Loris Bianchi convocato a sorpresa dalla polizia stradale per l’incidente del cognato Altra giornata importante per le indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli: Loris Bianchi è stato convocato oggi per rendere sommarie informazioni testimoniali su quanto accaduto nel maggio 2023 a Giuliano Saponi. Il consulente Barzan a Fanpage.it: “È plausibile che gli venga richiesto di riferire in merito alla presenza di Dassilva in via del Ciclamino”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Susanna Picone

182 CONDIVISIONI condividi chiudi

Loris Bianchi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio di Pierina Paganelli a Rimini ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ci sono nuovi sviluppi riguardo lo strano incidente avvenuto nel maggio del 2023 a Giuliano Saponi, il figlio di Pierina Paganelli, la donna poi brutalmente uccisa nell'ottobre successivo nei garage del condominio in cui viveva in via del Ciclamino a Rimini. A sorpresa oggi Loris Bianchi, il fratello di Manuela, è stato convocato alle ore 12 dalla polizia stradale di Rimini. È stato convocato, come apprende Fanpage.it, proprio in merito all'incidente avvenuto al cognato Giuliano Saponi e non quindi direttamente per sviluppi legati al delitto di Pierina.

Dal giorno del delitto di Pierina Paganelli a Rimini – per il quale al momento risulta indagato per omicidio il vicino di casa Louis Dassilva, ieri nuovamente interrogato in carcere – la questione dell'incidente avvenuto al figlio Giuliano mesi prima della morte della anziana donna è spesso stata affrontata perché anche in quel caso quanto accaduto non è stato mai del tutto chiarito. Ne ha parlato di recente a Fanpage.it l'avvocata dei figli di Pierina e lo stesso Loris Bianchi è stato già ascoltato nei mesi scorsi.

"Loris Bianchi è stato convocato per rendere sommarie informazioni testimoniali (SIT) nell’ambito delle indagini relative al tentato omicidio di Giuliano Saponi, avvenuto il 7 maggio 2023. È plausibile che gli venga richiesto di riferire in merito alla presenza di Louis Dassilva in via del Ciclamino nella mattinata della medesima data. Si evidenzia, inoltre, che Valeria Bartolucci ha sempre dichiarato a furor di telecamere di trovarsi, unitamente al coniuge, a un funerale nei pressi di Pesaro. Tuttavia, tale versione è stata smentita dalle risultanze investigative, tra cui l’analisi delle celle telefoniche, che ne hanno rilevato incongruenze rispetto alla ricostruzione fornita. Questa convocazione ancora una volta dimostra la veridicità dell’interrogatorio di Manuela Bianchi reso dinanzi al pm Paci ", ha commentato a Fanpage.it il consulente dei fratelli Bianchi, Davide Barzan.

Leggi anche Cosa ha detto Louis Dassilva nell'interrogatorio di 6 ore dopo la richiesta di scarcerazione

Da sinistra: Manuela Bianchi e Pierina Paganelli.

Ieri intanto Louis Dassilva è stato interrogato in carcere per oltre sei ore. L'incontro è seguito ai risultati dell'incidente probatorio, che potrebbero alleggerire la posizione dell'indagato, e alle dichiarazioni di Manuela Bianchi, nuora della vittima ed ex amante del senegalese adesso indagata per favoreggiamento, che lo collocano sul luogo del delitto al momento della scoperta del corpo dell'anziana. Durante il dialogo con il gip Vinicio Cantarini, alla presenza del pm Daniele Paci che coordina l'inchiesta, Dassilva avrebbe ribadito la propria innocenza, confermando una versione dei fatti che contrasta con quella di Bianchi.