Pierina Paganelli, il fratello di Manuela in Questura: "Loris sentito anche su incidente del figlio Giuliano" Il criminalista Davide Barzan ha spiegato a Fanpage.it perché Loris Bianchi è stato convocato in Questura pochi giorni fa. L'uomo è il fratello di Manuela Bianchi, la nuora della 78enne Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023. Oltre ad aggiornare la copia forense, è stato ascoltato sull'incidente che ha coinvolto uno dei figli dell'anziana.

A cura di Eleonora Panseri

Pierina Paganelli e Loris Bianchi.

"Loris è stato convocato per le copie forensi dei dispositivi elettronici e con gli inquirenti ha approfondito alcuni temi d'indagine per circa due ore, come da egli stesso dichiarato. Loris ha detto di essere stato sentito sull'incidente nel quale è rimasto coinvolto Giuliano Saponi, figlio di Pierina".

A parlare è il criminalista Davide Barzan che, insieme all'avvocata Nunzia Barzan, sta assistendo Loris Bianchi e la sorella Manuela. La donna è la nuora di Pierina Paganelli, la 78enne trovata morta il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via dei Ciclamini, a Rimini, dove risiedeva. Unico indagato per l'omicidio di Paganelli è il 34enne senegalese Louis Dassilva, attualmente detenuto in carcere.

Davide Barzan, criminalista e consulente di parte

L'assistito di Barzan, Loris Bianchi, lo scorso giovedì è stato convocato in Questura per aggiornare la copia forense e nella stessa occasione ha riferito informazioni sull'incidente stradale che il 7 maggio 2023 aveva visto coinvolto uno dei figli di Pierina Paganelli, Giuliano Saponi.

Dopo l'omicidio della donna, gli inquirenti starebbero cercando di capire se i due eventi possano in qualche modo essere correlati. "Questa difesa è da un anno che sostiene che sono strettamente collegati tra di loro. – precisa Barzan – La mia impressione è che approfondire la posizione di Loris sia un lavoro che la Squadra mobile sta facendo per non lasciare spazio a ricostruzioni alternative".

Facendo riferimento al ricorso presentato dai legali di Dassilva al Tribunale del Riesame contro l'ordinanza cautelare in carcere, il criminalista spiega: "Il pool difensivo di Dassilva ha puntato il dito apertamente contro Loris davanti al Tribunale della Libertà, sostenendo che anche il fratello di Manuela avrebbe avuto il movente e l'opportunità per agire".

"Diversa l'opinione dei giudici che hanno specificato in 31 pagine di ordinanza come Louis Dassilva sia un killer spietato e lucido. E che Loris e Manuela Bianchi nulla hanno a che fare con l'omicidio di Pierina Paganelli", prosegue Barzan.

Che aggiunge: "Valeria Bartolucci (moglie di Dassilva, ndr), come dice proprio il Riesame, è stata ritenuta ‘una persona che non è in grado di dare sufficienti rassicurazioni della sua attitudine a dire il vero, quando questo si pone contro gli interessi del marito' e ‘quando ciò sacrifichi la sua posizione di moglie. Per esempio, quando nel 2021 acconsentì che Louis tornasse in Senegal per mettere al mondo un figlio con un'altra donna'", dice il criminalista, citando testualmente il Riesame.

Intanto, dopo il rifiuto dei giudici di concedere l'attenuazione della misura cautelare di Dassilva, proseguono le indagini per risolvere il giallo della morte di Paganelli. Su alcuni reperti sono stati isolati tre Dna maschili dal super consulente del tribunale di Rimini, il professor Emiliano Giardina.

"Uno dei profili è di Dassilva, gli altri due, M2 e M3, sono ignoti e verranno sequenziati ai fini della comparazione con quelli delle banche nazionali. – precisa ancora il criminalista – Negli ultimi giorni hanno verosimilmente chiesto i campioni al comprensorio di via del Ciclamino, ma le tracce sono molto esigue e degradate a causa di un agente patogeno intervenuto. A mio avviso sarà molto difficile compararli".