video suggerito

Omicidio Pierina Paganelli, Loris Bianchi convocato in Questura per un nuovo interrogatorio Loris Bianchi, fratello di Manuela Bianchi, è stato convocato in Questura per un nuovo interrogatorio. L’uomo sarà ascoltato come persona informata sui fatti in relazione all’omicidio di Pierina Paganelli, suocera di Manuela. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

209 CONDIVISIONI condividi chiudi

Loris Bianchi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio di Pierina Paganelli a Rimini ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Loris Bianchi è stato convocato in Questura per un nuovo interrogatorio come persona informata sui fatti in relazione all'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne trovata morta nel garage dello stabile di via del Ciclamino a Rimini. L'audizione, secondo le indiscrezioni di Mattino Cinque, potrebbe durare fino a sera.

Si cercherà di capire cosa sia accaduto il 3 ottobre dello scorso anno e i rapporti tra Manuela e Louis. I racconti di Loris Bianchi saranno fondamentali: l'uomo, infatti, conosce Dassilva ed era informato della relazione extraconiugale che intercorreva tra la sorella e il vicino di casa 34enne.

Bianchi è entrato in Questura per essere ascoltato come persona informata sui fatti e al momento non risulta in alcun modo indagato.

Pierina Paganelli

L'uomo, che in una prima fase delle indagini aveva fatto parte dei principali sospettati attenzionati dalla Procura, era stato uno dei protagonisti nell'ultimo interrogatorio di Louis Dassilva, che aveva puntato il dito contro di lui e minimizzato il rapporto con Manuela Bianchi. Dassilva aveva definito la loro relazione una "questione fisica", minimizzando l'aspetto romantico che secondo gli inquirenti sarebbe il movente dell'omicidio di Pierina.

Pierina Paganelli e Louis Dassilva

"So che sono sposato, ma sapevo che Manuela non stava avendo rapporti con il marito Giuliano. Ho pensato: ‘Sono un uomo e ne approfitto'. Dopo l'omicidio ci siamo visti altre due volte, una a novembre e l'altra qualche mese dopo perché Manuela continuava a cercarmi, a chiedere di parlare. Io ci sono stato perché temevo volesse incastrarmi: lei aveva i miei vestiti dal giorno dell'incidente in moto e il giorno della morte di Pierina ero stato a casa sua, avevo indossato una felpa della figlia che lei non aveva ancora lavato e bevuto del vino da un calice in vetro. Volevo tenermela buona".

Dassilva ha raccontato anche nel corso dell'interrogatorio di aver provato a interrompere la relazione con Manuela. "Le ho detto che non era tanto normale, io non riuscivo a stare dietro ai suoi messaggi. Lei mi ha risposto di stare attento, perché mia moglie Valeria voleva incastrarmi. Ho pensato lo dicesse per convincermi a scappare con lei. Sì, ricordo che aveva detto proprio così, che Valeria voleva incastrarmi. Temeva anche che io dicessi agli inquirenti qualcosa di brutto su di lei".

Nel corso dell'interrogatorio, Dassilva aveva ricordato anche le frasi pronunciate da Loris Bianchi dopo la morte di Pierina. "Mi disse che giustizia era stata fatta. Io gli dissi che non era carino dire queste cose di lei e lui mi ricordò che Paganelli aveva fatto molto soffrire la sua famiglia".