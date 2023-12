Pierina Paganelli, la nuova testimonianza: “Ho sentito un urlo straziante la sera dell’omicidio” A parlare alla trasmissione Mattino Cinque News è una persona che vive nel condominio di Rimini dove il 3 ottobre è stata ammazzata l’anziana: “Mi sembravano due donne che discutevano animatamente, poi c’è stato quell’urlo”.

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Quella sera del 3 ottobre ho sentito delle urla. Erano circa le 22.15 e avevo le finestre aperte, ho sentito un urlo che proveniva dal garage". Spunta un'altra testimonianza sul caso dell'omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni uccisa a coltellate nel condominio in cui viveva a Rimini. A raccoglierla è Mattino Cinque News.

"Ci sono stati episodi di bambini che litigano e urlano all'interno dello stesso garage. Per questo non ci ho fatto caso più di tanto" ammette il testimone, la cui voce è stata opportunamente contraffatta dalla trasmissione Mediaset. "Precedentemente ho sentito una discussione animata, mi sembravano due donne. Credo stessero litigando" spiega. "Successivamente ci sono state le urla", chiarisce nella propria testimonianza.

"Non posso dire se una delle due persone fosse proprio Pierina, ero troppo distante" dice il testimone. "Però mi sembravano due donne quelle che discutevano. Poi c'è stato quell'urlo abbastanza straziante e nient'altro" conferma.

A due mesi e mezzo dal delitto di Pierina Paganelli proseguono le indagini della Squadra Mobile e del pm Daniele Paci della Procura romagnola.

I principali sospettati sono tre. Si tratta di Manuela Bianchi, moglie di Giuliano, uno dei figli della vittima, che il giorno dell’omicidio si trovava ancora in ospedale per le conseguenze di un brutto incidente; di Louis Dassilva, l’amante della stessa Manuela; infine del fratello di quest'ultima, Loris Bianchi. A tutti e tre è stato prelevato anche il Dna e le impronte digitali. Durante le indagini è emerso che tra i fratelli Bianchi e Pierina Paganelli non corresse buon sangue anche a causa della relazione extraconiugale allacciata da Manuela Bianchi con Dassilva. Tuttavia non ci sono ancora indagati.