Pierina Paganelli, gli audio di Valeria a Manuela: "Fingevi di fare l'amica per stare con mio marito" Gli audio di Valeria Bartolucci inviati a Manuela Bianchi dopo aver saputo della relazione tra quest'ultima e il marito, Louis Dassilva, unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli: "Sei una persona schifosa, sei capace solo a fare le cose alle spalle. Ti sei innamorata di mio marito? E allora perché facevi l'amica?".

A cura di Ida Artiaco

Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi

"Sei una persona schifosa, sei capace solo a fare le cose alle spalle. Ti sei innamorata di mio marito? E allora perché facevi l'amica? Per starmi vicino e frequentarlo il più possibile quando non vi vedevate in giro per gli alberghi?". È questo il contenuto di alcuni audio inviati da Valeria Bartolucci a Manuela Bianchi dopo aver scoperto la relazione tra quest'ultima e il marito, Louis Dassilva, al momento unico iscritto nel registro degli indagati per la morte di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate il 3 ottobre nel garage del comprensorio di via del Ciclamino a Rimini.

Qui abitano non solo la vittima, ma anche Manuela, che è la moglie del figlio di Pierina, Giuliano Saponi, e la coppia Bartolucci-Dassilva. Subito dopo il delitto, i riflettori degli inquirenti si sono concentrati proprio sui coniugi, su Manuela e sul fratello, Loris Bianchi. E mentre proseguivano le indagini, è emersa la relazione extraconiugale tra Louis e la nuora della vittima.

Ieri, nel corso della trasmissione Chi l'ha visto? andata in onda su Rai 3, sono stati fatti ascoltare degli audio inviati da Valeria a Manuela sia prima che dopo l'omicidio di Pierina. Tre giorni prima del delitto, anzi, Valeria si comporta da amica con Manuela, difendendola: "Io lo so che tu non riesci a vedere lucidamente la situazione perché ci sei dentro da 40 anni, come dice tuo marito. Però è evidente che loro sanno che non ti sai difendere. È questa cosa è la loro forza, sanno dove menare quando vogliono farti male, dove colpire. Tra tutti mi pare che nessuno sia nella posizione di giudicare, tanto meno la suocera, che si erge in cattedra a dire se hai amato o meno il figlio, l'esperta in amore coniugale…fosse stata così brava ad amare forse suo marito non avrebbe sposato un'altra", si sente in un audio.

Registro che cambia completamente dopo che la donna apprende della relazione tra l'amica e il marito. "Ti dico solo una cosa, trova 10 minuti per parlare con me come li trovavi per stare con mio marito perché sennò parlo con la stampa o altri che forse è peggio". Ma il confronto tra le due non ci è mai stato.

E poi ancora: "Lui una che l'amava ce l'aveva già, era la stessa persona con cui facevi finta di fare l'amica e oltretutto invece di mandare gli sms, perché mi costringi, potevi venire qui anche in casa mia perché il tuo cavaliere protettore è qui. Perché non vieni e non mi affronti faccia e faccia? Perché sei una persona schifosa, sei capace solo a fare le cose alle spalle. tu lo sai che in questa forma non rimane più una cosa privata tra me e te. Ti sei innamorata di mio marito? E allora perché facevi l'amica? Per starmi vicino e frequentarlo il più possibile quando non vi vedevate in giro per gli alberghi?".

Intanto, proprio nei giorni scorsi Louis è stato interrogato per ore in Procura a Rimini, mentre Manuela ha precisato alla stampa che: "Non so dire se Louis fosse stato innamorato o meno, il mio sentimento era sincero e importante".