Pierina Paganelli, Louis Dassilva interrogato per 9 ore: “Innocente, non era innamorato di Manuela” Louis Dassilva, l’unico indagato per l’omicidio della 78enne Pierina Paganelli, continua a proclamarsi innocente. Interrogato in Tribunale per 9 ore, ha ribadito la sua ricostruzione. “Rimaniamo convinti che il nostro assistito sia estraneo ai fatti. Louis non era assolutamente innamorato di Manuela” ha dichiarato la criminologa Roberta Bruzzone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Louis Dassilva

“Io non c’entro niente con la morte di Pierina Paganelli”, continua a proclamarsi innocente Louis Dassilva, l’unico indagato per l’omicidio della 78enne uccisa a coltellate il 3 ottobre nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini. Interrogato per oltre nove ore negli uffici del tribunale di Rimini, Dassilva ieri ha risposto alla lunga serie di domande che gli sono state poste da parte dei pm e degli investigatori della squadra mobile, ricostruendo i suoi rapporti con la vicina di casa uccisa ma soprattutto il legame amoroso che aveva con la nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, e che per i pm potrebbe essere all’origine del delitto.

Si tratta del primo interrogatorio del 35enne da indagato dopo aver già risposto ai pm in qualità di persona informata dei fatti. Gli inquirenti avrebbero cercato di ricostruire anche la posizione e gli spostamenti di Dassilva nelle ore precedenti e successive al delitto, alla ricerca di eventuali incongruenze nei suoi racconti. “Sto bene” si è limitato a dire all’uscita dal Tribunale l’indagato che ha continuato a sostenere che in qui frangenti era in casa sua, nello stesso condominio in quanto reduce da un infortunio in motorino che lo aveva reso claudicante.

La criminologa Roberta Bruzzone e Louis Dassilva

A parlare per lui la criminologa Roberta Bruzzone che lo ha accompagnato in Tribunale con il suo legale Riario Fabbri. “Louis ha avuto modo di chiarire una serie di aspetti ma sempre mantenendosi in linea con quanto già affermato. Ci auguriamo che questa indagine possa volgere lo sguardo altrove” ha dichiarato Bruzzone ai giornalisti, rivelando: “Siamo partiti dall’inizio e abbiamo avuto modo di parlare a 360 gradi della vicenda è di quello che è avvenuto nella relazione. Una cosa posso dirla: Louis non era assolutamente innamorato. Contraddizioni non ce ne sono assolutamente, delle precisazioni sì. Rimaniamo convinti che il nostro assistito sia estraneo ai fatti”.

Il prossimo passo dell’inchiesta sarà ora un incidente probatorio. Come hanno spiegato i legali di Dassilva, infatti, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha accolto la richiesta della difesa di incidente probatorio e fissato l’udienza chiave per il prossimo 28 giugno. Fondamentali saranno infatti gli accertamenti tecnico legali sul materiale biologico rinvenuto sulla scena del delitto sugli indumenti e gli effetti personali di Pierina, oltre che su tracce ematiche ritrovate in casa di Louis e della moglie Valeria Bartolucci.