Omicidio Pierina Paganelli, la rabbia di Valeria contro l’amante del marito: “Ti spaccherei i denti” Il vocale furibondo, mandato in onda a Quarto Grado su Rete4, della moglie di Louis Dassilva a Manuela Bianchi, amante del marito, ora indagato per i fatti di Rimini. La donna poi dice: “Credo che questa indagine si allargherà, io me lo auguro…” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

"Mi auguro che venga iscritto nel registro degli indagati qualcun altro della cerchia attenzionata" oltre a mio marito Louis Dassilva. Valeria Bartolucci a Quarto Grado non lo dice direttamente, ma il riferimento alla ‘rivale' Manuela Bianchi, amante del 34enne senegalese, recentemente indagato per il caso dell'omicidio di Pierina Paganelli, e al fratello Loris è chiaro.

"Credo che questa indagine si allargherà, io me lo auguro" ribadisce la donna. "Qualcuno qui ha fatto una semina di sassolini che porta a guardare in un’unica direzione, quella di Louis. Non è difficile capire chi possa essere…” ribadisce Valeria.

Valeria poi difende il marito e attacca frontalmente Manuela Bianchi. Nel corso della registrazione del programma in onda su Rete4 viene fatto ascoltare un messaggio vocale a dir poco poco furibondo contro l’amante del marito: "Nessuno mi ha montato. L’unica sei tu, mi hai montato un rabbia… ti spaccherei i denti ma tu non ne vali le conseguenze penali" dice.

E ancora: "Ti hanno distrutta tramite me? No, ti sei distrutta da sola perché agisci in maniera subdola, infima, alle spalle delle persone. E quando è successo quel che successo” dice con riferimento all'omicidio dello scorso ottobre "ha iniziato a fare venire fuori di tutto con la stampa", conclude.

E intanto per il nuovo interrogatorio, martedì 25 giugno, per Louis Dassilva, il primo da indagato. In Questura a Rimini, alla presenza del suo avvocato, dovrà decidere se rimanere in silenzio (come in precedenza) o invece rispondere alle domande del sostituto procuratore Daniele Paci e degli investigatori della Squadra mobile, che ormai da 8 mesi indagano sulla morte della 78enne uccisa con 29 coltellate nel garage di via del Ciclamino a Rimini.