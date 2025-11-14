Pierina Paganelli, archiviate le accuse di stalking per Valeria Bartolucci nei confronti di Manuela Bianchi

Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi

Il giudice per le indagini preliminari di Rimini ha archiviato l'accusa di stalking avanzata dalla difesa di Manuela Bianchi nei confronti della vicina di casa ed ex amica Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva. L'uomo è accusato (e attualmente a processo) per l'omicidio di Pierina Paganelli, nuora di Bianchi. Secondo l'accusa, Dassilva avrebbe ucciso la 78enne nel 2023 per evitare che quest'ultima raccontasse della sua relazione extraconiugale con Manuela Bianchi alla moglie Valeria.

La donna, dopo aver appreso della pregressa relazione di Bianchi con il marito, avrebbe messo in atto atteggiamenti da lei definiti persecutori, con presunte minacce anche nei confronti della nipote minorenne della 78enne uccisa. A una collega, infatti, Bartolucci avrebbe detto di voler togliere a Manuela "la cosa più cara della sua vita". "Per farle vivere quello che ho vissuto io" aveva affermato Bartolucci riferendosi a Dassilva.

Secondo il magistrato, il reato di stalking non sussiste nel caso di Bartolucci e Bianchi. "È un'accusa seria, non si rintraccia nel caso di specie questo reato" ha spiegato. Resta invece in piedi un secondo filone della vicenda che vede Bartolucci accusata di diffamazione aggravata, minacce aggravate e percosse. i fatti risalgono ai giorni precedenti all'arresto del 35enne, quando tra le due donne c'era stato un violento alterco davanti a telecamere e giornalisti. Lo scorso 2 luglio, infatti dalla porta tagliafuoco che porta ai garage di via del Ciclamino erano usciti Bartolucci e il marito Louis. I due avevano incrociato la nuora di Paganelli e tra lei e Bartolucci ci sarebbero state alcune battute al vetriolo, prima che la donna dicesse a Manuela Bianchi la frase "mi fai vomitare".

Bianchi avrebbe risposto a tono a quell'affermazione e tra le due sarebbe stata sfiorata la rissa, con un tentativo di aggressione fisica a calci.