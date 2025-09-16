Picchiato per presunte molestie sessuali davanti a minorenni al parco: muore dopo l’arrivo in ospedale

Un uomo di 62 anni è stato sospettato di atteggiamenti osceni davanti a un gruppo di minorenni: il fidanzato di una ragazzina lo avrebbe picchiato. Il 62enne è morto dopo l’arrivo in ospedale a Manduria, in provincia di Taranto.

Un uomo di 62 anni è morto all'ospedale di Manduria, in provincia di Taranto, dopo un'aggressione in un giardino pubblico. Stando alle prime informazioni, la vittima viveva in una comunità terapeutica e sarebbe stato l'autore di atteggiamenti osceni davanti a un gruppo di minorenni domenica 14 settembre in un giardino pubblico del quartiere archeologico. Qui sarebbe stato colpito da un giovane che è risultato essere poi il fidanzato di una delle ragazze del gruppo. Subito dopo la lite il 62enne è stato trasferito in ospedale dove è morto. Sarà l'autopsia a stabilire se la causa del decesso è ricollegabile all'aggressione.

Intanto sull'accaduto stanno indagando i carabinieri del posto. I militari hanno già sentito alcuni testimoni e alcuni ragazzi del gruppo per cercare di ricostruire nel dettaglio l'accaduto. Resta ancora da capire se è una sola persona responsabile dell'aggressione oppure se ci sono stati complici. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

