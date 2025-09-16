Picchiato per presunte molestie sessuali davanti a minorenni al parco: muore dopo l’arrivo in ospedale

Attualità
Un uomo di 62 anni è stato sospettato di atteggiamenti osceni davanti a un gruppo di minorenni: il fidanzato di una ragazzina lo avrebbe picchiato. Il 62enne è morto dopo l’arrivo in ospedale a Manduria, in provincia di Taranto.
A cura di Giorgia Venturini
Un uomo di 62 anni è morto all'ospedale di Manduria, in provincia di Taranto, dopo un'aggressione in un giardino pubblico. Stando alle prime informazioni, la vittima viveva in una comunità terapeutica e sarebbe stato l'autore di atteggiamenti osceni davanti a un gruppo di minorenni domenica 14 settembre in un giardino pubblico del quartiere archeologico. Qui sarebbe stato colpito da un giovane che è risultato essere poi il fidanzato di una delle ragazze del gruppo. Subito dopo la lite il 62enne è stato trasferito in ospedale dove è morto. Sarà l'autopsia a stabilire se la causa del decesso è ricollegabile all'aggressione.

Intanto sull'accaduto stanno indagando i carabinieri del posto. I militari hanno già sentito alcuni testimoni e alcuni ragazzi del gruppo per cercare di ricostruire nel dettaglio l'accaduto. Resta ancora da capire se è una sola persona responsabile dell'aggressione oppure se ci sono stati complici. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

Risale invece allo scorso agosto la morte del 22enne Filippo Verterame: il giovane è rimasto vittima di una rissa scoppiata in uno stabilimento balneare di Isola di Capo Rizzuto nel Crotonese. Il 22enne è stato soccorso ed è morto in ospedale. La rissa era scoppiata a causa di un diverbio nel piazzale del lido gestito dal giovane in località "Le Cannella". Filippo Verterame era arrivato con la sua auto al lido percorrendo una strada sterrata e sollevando della polvere. E proprio la polvere è stato il movente del diverbio. Agli arresti per questo caso sono finiti Francesco ed Antonio Paparo, di 59 e 40 anni, e Giuseppe Paparo (39), Giuseppe Verterame (57) e Alessandro Bianco (44).

