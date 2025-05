video suggerito

Picchia e minaccia la moglie davanti alla figlia di 8 anni: 55enne arrestato a Bolzano Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla Polizia di Bolzano dopo aver picchiato la moglie per l'ennesima volta: la violenza è avvenuta sotto gli occhi della figlia di 8 anni.

A cura di Dario Famà

Un incubo che sembra finalmente giunto al termine. Non ci sono altri modi per descrivere quello che è successo nel quartiere Oltrisarco-Aslago a Bolzano, dove un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla polizia per violenza domestica ai danni della moglie.

Il pestaggio è avvenuto nei giorni scorsi davanti agli occhi della loro figlia, una bambina di 8 anni. A denunciare il fatto la donna stessa, che ha chiamato il 112 per raccontare l'accaduto.

Arrivati sul posto, gli agenti si sono trovati in un appartamento a soqquadro con vari oggetti sparpagliati a terra, mentre i due stavano litigando. La situazione era preoccupante: ferita al volto, agli occhi e al naso, la signora ha raccontato alle forze dell'ordine di esser stata picchiata.

Secondo la questura di Bolzano, cui spetta il compito di ricostruire la vicenda, il viso della donna sarebbe stato sfregiato da due violenti pugni dopo l'ennesimo litigio. A raggiungere l'abitazione anche il 118, che ha portato madre e figlia al pronto soccorso, dove la signora ha ricevuto una prognosi di 15 giorni.

La situazione, già di per se allarmante, è ancora più grave: non è la prima volta, infatti, che l'uomo la picchiava. A confessarlo la vittima stessa, che, dopo esser stata portata in un luogo sicuro, ha confessato le ripetute violenze fisiche e verbali del marito.

Accusato di atti persecutori, il 55enne è stato trasferito in carcere. Tenendo conto della dinamica dell'accaduto e della personalità dell'aggressore, il questore Paolo Sartori ha emesso un provvedimento di ammonimento ai suoi danni.

L'episodio non è un unicum, ma fa parte di un quadro sempre più allarmante all'interno della provincia di Bolzano. Secondo il rapporto "8 Marzo – Giornata internazionale della donna", nell'ultimo anno le denunce per maltrattamenti familiari in Alto Adige sono aumentate da 187 a 220, con un incremento del 72% in due anni degli atti persecutori nei confronti delle donne, che nel 2024 ammontano a 179.