Piacenza, si tuffa nel fiume e annega: morto 13enne. Festeggiava la fine della scuola con gli amici È stato rinvenuto, purtroppo senza vita, il corpo del ragazzo che nel pomeriggio di giovedì 8 giugno si era tuffato in Trebbia sotto al ponte Paladini, sulla sponda piacentina. Aveva 13 anni ed era di origini senegalesi.

Un pomeriggio tra amici si è trasformato in tragedia a Piacenza: un ragazzino di 13 anni è morto nel pomeriggio dopo un tuffo nel fiume Trebbia, all'altezza del ponte Paladini. Il giovane si trovava con alcuni amici per trascorrere la giornata in riva al fiume in occasione dell'ultimo giorno di scuola, ieri giovedì 8 giugno. Per rinfrescarsi si è tuffato dalla riva nelle acque del fiume. Ma non è più riemerso.

Sul posto sono arrivati in breve i soccorritori: i vigili del fuoco di Piacenza (con anche il nucleo Saf), l'eliambulanza del 118, la Croce rossa di Piacenza e anche l'elicottero Drago 151 dei vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori giunto da Bologna: dopo circa un'ora di ricerche, è stata fatta la drammatica scoperto con il corpo senza vita del 13enne che è stato individuato dai pompieri e recuperato. Sul posto le volanti della questura locale per le indagini e anche i carabinieri della stazione di San Nicolò.

Secondo una prima ricostruzione, il 13enne, originario del Senegal, si sarebbe tuffato in acqua intorno alle 17; gli amici che si trovavano con lui hanno subito lanciato l’allarme e sul posto sono rapidamente intervenuti i soccorsi. L’elisoccorso decollato da Parma ha sorvolato più volte il corso d’acqua. Poi la drammatica scoperta.

Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia, intervenuta con tre volanti, con gli agenti che hanno ascoltato alcuni testimoni.

