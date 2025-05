video suggerito

Piacenza, 19enne in moto muore schiacciato da un camion: si indaga per omicidio stradale Il tragico incidente si è verificato lungo strada Agazzano, a San Nicolò, frazione del comune di Rottofreno. Il giovane motociclista è stato travolto in pieno dal mezzo pesante. Indagini della polizia locale.

A cura di Biagio Chiariello

Un’altra giovane vita spezzata sull’asfalto. Un ragazzo di appena diciannove anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo via Agazzano, a San Nicolò, frazione del comune di Rottofreno, in provincia di Piacenza. La vittima era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, è finito sotto le ruote di un camion in transito, venendo travolto e schiacciato.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si stava immettendo su via Agazzano provenendo da una strada laterale. Nella svolta a destra, forse allargando troppo la curva, è finito nella corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva un mezzo pesante. L’impatto è stato violentissimo: la moto e il suo conducente sono stati centrati in pieno dalle ruote anteriori del camion, senza lasciare al ragazzo alcuna possibilità di evitare l’impatto.

La scena è stata notata da alcuni clienti di una trattoria che si affaccia sulla strada, i quali hanno immediatamente allertato i soccorsi. In pochi minuti sono intervenuti sul posto i sanitari con un’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e l’automedica del 118. In supporto anche una squadra dei vigili del fuoco. I soccorritori sono riusciti a estrarre il ragazzo ancora in vita, sebbene in condizioni gravissime, e lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza. Purtroppo, nonostante i disperati tentativi dei medici, il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

La Polizia locale si è occupata dei rilievi per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta per regolare la viabilità e garantire la sicurezza della zona. Via Agazzano è rimasta completamente chiusa al traffico per quasi due ore, il tempo necessario per i rilievi tecnici e la rimozione dei veicoli coinvolti. Entrambi i mezzi, la moto e il camion, sono stati posti sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Come previsto dalla normativa in caso di incidenti mortali, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Sarà l’inchiesta a stabilire con chiarezza eventuali responsabilità e se siano stati rispettati i limiti di velocità o altre regole del codice della strada.