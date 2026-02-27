Petto di pollo, cosce e ali richiamati dai supermercati per sospetta salmonella: i lotti interessati

Sono otto gli avvisi di richiamo resi noti dalla catena di supermercati Tosano, tutti riguardanti pollo prodotto dalla stessa ditta e venduto in vaschette preconfezionate con vari tagli.

Una serie di lotti di Petto di pollo, Fusi, Ali e Sovracoscia sono stati richiamati dal commercio a causa di un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla sospetta presenza di salmonella nella carne. A segnalare il richiamo sono stati i supermercati Tosano attraverso i propri canali di comunicazione. Nel dettaglio, sono otto gli avvisi di richiamo resi noti dalla catena, tutti riguardanti pollo prodotto dalla stessa ditta, la Avicarvil.

Come spiegano i vari avvisi di richiamo, datati 23 febbraio ma pubblicati sul portale web della catena di supermercati nelle scorse ore, il pollo oggetto dell’allerta alimentare è stato prodotto e confezionato dalla società Avicarvil food&distribution srl con sede e stabilimento a Francesti, in Romania.

Il richiamo è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore per sospetta salmonella. Per questo chi avesse già acquistato il pollo indicato il consiglio è di non consumarlo ma di riconsegnare le confezioni al punto vendita dove sono state acquistate. Ecco l’elenco dei prodotti interessati dal richiamo:

