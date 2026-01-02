Petardo gli esplode in mano e perde 5 dita: ferito un 16enne in Friuli Venezia-Giulia

Un 16 del Friuli Venezia–Giulia è stato ferito da un petardo

Un petardo gli esplode in mano mentre si trova in compagnia di amici la notte di Capodanno e perde cinque dita della mano destra. È successo a Sedegliano, provincia di Udine, in Friuli Venezia-Giulia.

La vittima, un 16enne, si trovava con alcuni amici la notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio quando è avvenuto l'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe acceso un petardo e poi lo avrebbe afferrato per lanciarlo, ma il botto sarebbe esploso prima del previsto ferendolo gravemente alla mano.

Gli amici che si trovavano con lui hanno subito chiamato il 112, e sul posto il personale sanitario lo ha soccorso prima della corsa all'ospedale di Pordenone, centro noto per la chirurgia della mano. Qui i chirurghi hanno provato a salvargli l'arto, tuttavia le ferite si sono rivelate troppo estese e sono stati costretti a procedere all'amputazione. Il giovane, secondo il Messaggero Veneto, sarebbe una promessa del ciclismo.

Sull'episodio indagano i carabinieri di Fagagna e di Codroipo che giovedì sono intervenuti con un sopralluogo insieme agli artificieri per bonificare l’area da ulteriori petardi ed esplosivi.

Il ferimento del 16enne in Friuli Venezia-Giulia rientra tra i 283 incidenti causati dai petardi segnalati dalla Polizia di Stato la notte di Capodanno.