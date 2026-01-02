Attualità
video suggerito
video suggerito

Petardo gli esplode in mano e perde 5 dita: ferito un 16enne in Friuli Venezia-Giulia

Un 16enne ha perso cinque dita di una mano in Friuli a causa di un petardo. Si tratterebbe di una giovane promessa del ciclismo.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Maria Neve Iervolino
0 CONDIVISIONI
Un 16 del Friuli Venezia–Giulia è stato ferito da un petardo
Un 16 del Friuli Venezia–Giulia è stato ferito da un petardo

Un petardo gli esplode in mano mentre si trova in compagnia di amici la notte di Capodanno e perde cinque dita della mano destra. È successo a Sedegliano, provincia di Udine, in Friuli Venezia-Giulia.

La vittima, un 16enne, si trovava con alcuni amici la notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio quando è avvenuto l'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe acceso un petardo e poi lo avrebbe afferrato per lanciarlo, ma il botto sarebbe esploso prima del previsto ferendolo gravemente alla mano.

Gli amici che si trovavano con lui hanno subito chiamato il 112, e sul posto il personale sanitario lo ha soccorso prima della corsa all'ospedale di Pordenone, centro noto per la chirurgia della mano. Qui i chirurghi hanno provato a salvargli l'arto, tuttavia le ferite si sono rivelate troppo estese e sono stati costretti a procedere all'amputazione. Il giovane, secondo il Messaggero Veneto, sarebbe una promessa del ciclismo.

Leggi anche
Svizzera, esplode bar durante festa di Capodanno a Crans-Montana: "Ci sono molti morti e feriti"

Sull'episodio indagano i carabinieri di Fagagna e di Codroipo che giovedì sono intervenuti con un sopralluogo insieme agli artificieri per bonificare l’area da ulteriori petardi ed esplosivi.

Il ferimento del 16enne in Friuli Venezia-Giulia rientra tra i 283 incidenti causati dai petardi segnalati dalla Polizia di Stato la notte di Capodanno.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Tragedia in
Svizzera
Almeno 47 morti in Svizzera. Farnesina: "19 italiani coinvolti tra feriti e dispersi"
Il fidanzato di una italiana ferita: "L'ho vista bruciare, intorno a noi l'inferno"
Emanuele Galeppini morto a Crans Montana, l'annuncio della Federgolf. Lo zio: "Aspettiamo l'esame del DNA"
L’incendio forse innescato dalle candele sulle bottiglie: “Una scala angusta unica via d’uscita”
Chi sono gli italiani gravi in ospedale: una 16enne è in coma a Zurigo, a Berna un altro gravissimo
Chi sono i dispersi italiani nella strage in Svizzera, la madre del 16enne Giovanni Tamburi: "Nessuno sa nulla"
In un video l'inizio dell'incendio nel bar di Crans-Montana: alcuni ragazzi provano a spegnere le fiamme
L'ipotesi effetto flashover: com'è possibile che un locale prenda fuoco in così poco tempo
Le immagini del luogo
Le foto de "Le Constellation" prima dell'incendio
"Abbiamo trasportato una 25enne ustionata, era priva di sensi"
Strage a Crans-Montana, tre ustionati gravi trasferiti a Milano: "Sono una 30enne e due ragazzi di 16 anni"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views