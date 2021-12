Pesticida nel riso, l’avviso del Ministero della Salute: “Non consumare i lotti richiamati” Richiamo per un lotto di Riso Arborio a marchio Carpi Riso, prodotto da Riseria Modenese srl. Nel motivo del richiamo si legge “Valori non conformi di Tetrametrina“.

A cura di Biagio Chiariello

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un avviso di richiamo legato alla possibile contaminazione di un riso italiano. Nello specifico si tratta di Riso Arborio a marchio Carpi Riso, prodotto da Riseria Modenese srl. Il lotto richiamato è il n°210105A, con data di scadenza 27/01/2023 e 27/07/2023, venduto in confezioni da 500 grammi, da un 1kg sottovuoto e da 1kg con astuccio sottovuoto.

Nel motivo del richiamo si legge “Valori non conformi di Tetrametrina“. Ai consumatori è richiesto di non consumare il prodotto, ma di riportarlo al punto vendita.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cos’è la tetrametrina e perché è pericolosa

Si tratta di una sostanza utilizzata come pesticida e che è molto diffusa anche in ambito industriale, per garantire una conservazione ottimale degli alimenti. Purtroppo qualcosa è andato storto ed il riso oggetto del ritiro alimentare è finito in qualche modo con l’essere soggetto ad una sovraesposizione.

I livelli di sostanza potenzialmente nociva per la salute delle persone riscontrati in seguito ad appositi controlli di laboratorio ammontano a 0,20 mg/kg – pp.

I precedenti richiami per rischio chimico

Non è il primo richiamo alimentare per rischio chimico dell'ultimo periodo. Lo scorso mese abbiamo scritto del ritiro dagli scaffali dei supermercati riguarda tre lotti lotto di Crostata con Confettura di Ciliegia (28%) commercializzata a marchio Lago in alcuni punti vendita Coop, mentre a settembre il ministero della Salute ha diffuso gli avvisi di richiamo di due lotti di cozze cotte alla tarantina e cozze cotte alla marinara dei marchi Marinsieme Idea e Aquolina per pericolo di tossicità acuta da biotossine algali DS.