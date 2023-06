Pesaro, il tronco di una quercia cede e lo schiaccia: morto uomo di 58 anni Mario Zaffini, 58enne in pensione da alcune settimane, è morto ieri dopo essere stato schiacciato da una quercia alla quale stava potando i rami.

A cura di Davide Falcioni

Un grave incidente sul lavoro è costato la vita a Mario Zaffini, un uomo di 58 anni – in pensione da alcune settimane dopo aver lavorato per una ditta di divani – travolto da una quercia mentre ne potava i rami. L'incidente è avvenuto ieri nei pressi della strada Panoramica San Bartolo, a Pesaro: dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte del Comune l'uomo ha raggiunto un terreno in cui il grosso albero era crollato a causa delle piogge dei giorni scorsi con l'intento di iniziare un lungo lavoro di potatura. La quercia tuttavia è crollata e l'ha schiacciato

L'allarme è stato dato nella tarda mattinata da un passante, ma l'intervento dei vigili del fuoco si è rivelato vano e per estrarre il corpo del 58enne è stato necessario impiegare una grossa gru. Da alcuni giorni sembra che Zaffini stesse lavorando nella zona e alcuni ne avevano notato l’auto parcheggiata. Erano stati segnalati dei rami pericolanti probabilmente anche a causa del maltempo dei giorni scorsi e probabilmente la stessa quercia non era più sicuro.

Cosa sia accaduto con precisione lo stabiliranno le indagini dei carabinieri, così come si dovrà verificare per conto di quale privato lavorasse e se ci fossero tutte le autorizzazioni, i dispositivi e le attrezzature necessarie e di protezione. Affinché possa essere tagliato un albero d’alto fusto nel proprio giardino privato, soprattutto se di una specie protetta come sono le querce, sono infatti necessari permessi e autorizzazioni o ci si deve rivolgere ai vigili del fuoco, muniti di autoscala e attrezzature, soprattutto se la pianta è causa di pericolo per la pubblica incolumità e quella altrui.