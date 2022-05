Perugia, maestra salva bimbo che sta per morire soffocato: “L’ho visto in una serie tv” Flavia Napolitano, 45 anni, maestra elementare di Perugia venerdì scorso ha soccorso e salvato un bambino durante la ricreazione, attuando la manovra di Heimlic. “È stata una delle giornate più incredibili della mia vita, mi sono ricordato un episodio della serie tv…” ha spiegato.

A cura di Biagio Chiariello

“Eravamo in classe, durante la ricreazione. Gli alunni stavano facendo colazione. A un certo punto l’ho notato: il bambino era diventato blu, non respirava più". Questa la scena che Flavia Napolitano, maestra elementare di 45 anni, si è trovata davanti mentre era in classe all’istituto comprensivo Perugia 13, Ponte Valleceppi. "I compagni non se ne erano accorti – racconta – Ho chiesto subito a voce alta i soccorsi ma bisognava fare in fretta e così mi sono avvicinata, mi sono accosciata l’ho messo a pancia sotto appoggiandolo sul mio ginocchio, gli ho dato quattro colpi tra la schiena e il collo. Con vigore. Al quarto colpo dalla sua bocca è uscito un pezzo di merendina. Ha ripreso a respirare. Io mi sono messa a piangere, pensavo di avergli rotto qualche costola. È stato il padre dell’alunno, dopo, che mi ha fatto tornare lucida: ‘L’importante è che sia vivo, tu gli hai salvato la vita’ mi ha detto. Per fortuna sono stati fatti tutti i controlli e sta bene”.

I fatti sono avvenuti venerdì 6 maggio. Il piccolo ha iniziato a sentirsi male durante la ricreazione. La maestra Flavia è subito intervenuto con la classica manovra di disostruzione pediatrica. Operazione non aveva mai praticato prima: "L'ho vista sulla serie tv Grey’s anatomy" ha ammesso la donna. Se l’è ricordata e con sangue freddo l’ha messa in pratica, ci spiega.

“È stata una delle giornate più incredibili della mia vita. Non immaginavo minimamente che ricordando una manovra vista in una serie tv potessi salvare la vita di un bambino. Solo ora mi rendo conto, con ancora le gambe che tremano, che in momenti così urgenti siamo capaci di estrapolare nel cassetto della nostra memoria qualsiasi cosa che ci permetta di intervenire prontamente ed in modo efficiente. Non ho mai fatto un corso di primo soccorso, non sapevo cosa fosse la manovra di Heimlic. Venerdì l’ho messa in pratica, ricordando in una frazione di secondo un episodio dì Grey’s anatomy e con la mano di Dio il bambino sta bene”, racconta ancora Flavia.