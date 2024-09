video suggerito

Perugia, apre portiera del furgone in movimento e cade: bimbo di 8 anni travolto e ucciso dal papà Secondo quanto potuto apprendere l’incidente è avvenuto nel pomeriggio alla periferia di Perugia, tra San Sisto e Sant’Andrea delle Fratte. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

811 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di archivio

Un bambino di otto anni è morto, oggi pomeriggio, alla periferia di Perugia, investito dal van condotto dal padre. Secondo quanto si apprende, il bambino era con i genitori e i fratelli nel veicolo, che si è fermato in un parcheggio a Sant'Andrea delle Fratte, zona commerciale alle porte del capoluogo umbro.

Mentre il mezzo si è rimesso in moto, il piccolo avrebbe aperto il portellone e sarebbe sceso dal van in movimento. Avrebbe quindi perso l'equilibrio, finendo per essere schiacciato, senza che il padre avesse il tempo di fare qualsiasi cosa. Inutili i soccorsi.

Sul posto si è recata una pattuglia della Polizia locale di Perugia e un equipaggio del 118, ma per il bambino non ci sarebbe stato più nulla da fare. Il piccolo è morto praticamente sul colpo, gettando nella disperazione la mamma, il papà e i fratelli.

Leggi anche Chi era Elisa Scoccia, uccisa insieme alla mamma Maristella Paffarini dal papà suicida a Perugia

Indagini della polizia locale. Sul posto è arrivato anche l'avvocato Simone Pillon contattato dalla famiglia. Sul van viaggiava la famiglia, residente nella zona del Trasimeno.

IN AGGIORNAMENTO