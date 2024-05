video suggerito

Personale ATA 2024-2027, al via le graduatorie per la terza fascia dal 28 maggio: come fare domanda Da domani, martedì 28 maggio, e fino al 28 giugno, sarà possibile presentare domanda per le graduatorie ATA terza fascia, per il triennio 2024-2027: ecco come funziona e quali profili sono richiesti.

A cura di Ida Artiaco

A partire da domani, martedì 28 maggio, sarà possibile presentare domanda per le graduatorie ATA terza fascia, per il triennio 2024-2027, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 21 maggio 2024, n. 89. Le istanze, uniche per tutti i profili professionali richiesti, dal collaboratore all'operatore scolastico, passando per il cuoco e l'assistente amministrativo, possono essere inviate online fino al 28 giugno da tutti coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme generali del pubblico impiego e indicate nell’art. 3 del DM 89 del 21 maggio 2024. La domanda si presenta per via telematica tramite SPID o CIE dopo aver proceduto alla registrazione su Istanze online e si può scegliere una sola provincia.

Chi può presentare domanda per il personale ATA terza fascia 2024-2027

Possono presentare domanda dal 28 maggio al 28 giugno per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia, nello specifico, anche coloro che erano già inseriti nella graduatoria di terza fascia per i quali restano validi i titoli di studio richiesti precedentemente; chi risulta inserito nelle graduatorie provinciali permanenti o negli elenchi provinciali a esaurimento o nelle graduatorie provinciali a esaurimento di collaboratore scolastico corrispondenti al profilo richiesto; chi abbia prestato, prima del 25 luglio 2008, almeno 30 giorni di servizio (anche non continuativi) in posti corrispondenti al profilo richiesto. Tutti devono presentare la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Quali istanze si possono presentare e per quali profili

Si possono presentare istanze per nuovo inserimento; conferma; aggiornamento; depennamento per cambio provincia. Le diverse tipologie di domande sono uniche per tutti i profili professionali che si intendono richiedere: occorre comunque compilare apposita sezione per ogni profilo di interesse, e cioè collaboratore scolastico, operatore scolastico, operatore dei servizi agrari, assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, guardarobiere, infermiere. Dell'area dei funzionari e dell’elevata qualificazione si prevedono due figure, una destinata ai servizi amministrativi e l'altra ai servizi tecnici.

Come fare domanda tramite Istanze Online

Le domande potranno essere inoltrate unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID e/o CIE (Carta Identità Elettronica).

Quante scuole scegliere e dove

La domanda è unica per tutti i profili professionali richiesti. Si possono scegliere 30 istituzioni scolastiche da inserire nella domanda. Una di queste dovrà essere la scuola destinataria dell’istanza che sarà automaticamente posizionata al primo posto fra le sedi espresse.

Graduatorie ATA 2024-2027, fino a quando si può fare domanda

Le domande possono essere presentate online fino al 28 giugno 2024.