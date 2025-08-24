Persona travolta sui binari a Torre del Lago: treni in ritardo e sospesi in Toscana

Attualità
La circolazione ferroviaria è in tilt in Toscana dopo che una persona è stata investita sui binari tra Torre del Lago Puccini (Lucca) e Pisa: la vittima è stata soccorsa e portata in ospedale.
A cura di Giorgia Venturini
Immagine di repertorio
La circolazione ferroviaria è in tilt in Toscana. Alcuni treni sono stati sospesi e altri sono in forte ritardo dopo che una persona è stata investita sui binari tra Torre del Lago Puccini (Lucca) e Pisa. Dalle prime informazioni risulta che fortunatamente la vittima non è morta. Subito sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, poi il trasferimento in ospedale.

L'allarme è stato lanciato alle 19:55 e la circolazione è stata sospesa per eseguire gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria. I treni coinvolti sono quelli dell'Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. Nel dettaglio, il treno coinvolto è un intercity partito da Milano Centrale e diretto a Livorno termina la propria corsa a Viareggio. Dopo l'incidente i passeggeri sul treno sono stati fatti scendere e fatti salire su un convoglio per proseguire la corsa.

