Perde l’equilibrio e si taglia accidentalmente durante una lite: 35enne muore dissanguato L’uomo avrebbe tirato fuori un coltello durante un litigio con alcuni connazionali e sarebbe caduto, recidendosi l’arteria femorale. Inutili i soccorsi del sanitari del 118: il giovane è deceduto poche ore dopo. È accaduto in Calabria.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Una violenta lite finita in tragedia quella avvenuta nella notte di martedì 22 agosto a Cittanova, piccolo comune della città metropolitana di Reggio Calabria, nella piana di Gioia Tauro. La vittima si chiamava Arab Aziz, un uomo marocchino di 35 anni che si sarebbe ferito accidentalmente con un coltello, recidendosi da solo l'arteria femorale.

Il giovane è quindi morto dissanguato alcune ore dopo in ospedale. L'uomo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, risiedeva da diverso tempo nel piccolo comune e di professione faceva l'ambulante.

Il 35enne avrebbe perso la vita durante un litigio con altri due connazionali marocchini, verificatosi in via 24 maggio. Sembra che il diverbio avesse alla base motivi di natura economica, forse un debito contratto in passato, ma su questo ancora non si hanno precise conferme.

Secondo una prima ricostruzione di quanto successo, sembra che l'uomo abbia impugnato contro le persone con cui stava discutendo un coltello a serramanico ma che abbia perso l'equilibrio. Si ipotizza che la caduta possa essere avvenuta perché l'uomo si trovava in stato di alterazione alcolica. Si sarebbe quindi ferito a una gamba all'altezza dell'arteria femorale.

Nonostante sia stato immediatamente soccorso e portato al vicino Ospedale di Polistena dai sanitari del 118, l'intervento dei medici si è rivelato inutile. Arab Aziz è morto il giorno successivo alla lite, mercoledì 23 agosto, a causa della gravissima emorragia causata dalla rescissione del vaso.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti subito anche gli agenti del commissariato della polizia di Stato per i rilievi del caso e per avviare le indagini necessarie alla ricostruzione la dinamica esatta di quanto accaduto martedì notte e soprattutto il movente della lite che ha portato il 35enne alla morte.