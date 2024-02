Perde la pensione in strada dopo prelievo allo sportello, passante la trova e la consegna alla polizia Il tutto è accaduto a Prato, dove un anziano signore ha perso l’intero importo della pensione dopo il prelievo allo sportello. A ritrovare le banconote, una donna che stava passando in piazza Partigiani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Aveva perso per strada l'intera pensione dopo che era andato a ritirarla. A trovare la somma persa sul marciapiede dall'anziano è stata una donna che stava passando in piazza Partigiani, a Prato, nella mattinata del 1 febbraio. Stando a quanto reso noto, la donna avrebbe notato sull'asfalto un gruzzoletto di diverse banconote da 50 euro per un totale di 1050 euro. La passante ha raccolto il gruzzolo e ha allertato la polizia per poter risalire al proprietario.

Le forze dell'ordine sono arrivate poco dopo per un sopralluogo sulla zona del ritrovamento. Lo scopo dell'ulteriore controllo era quello di individuare altre banconote, ma l'intero gruzzolo era già stato riconsegnato dalla donna. Gli agenti si sono diretti presso l'ufficio postale più vicino e hanno preso contatti con il responsabile dello sportello nel tentativo di individuare un possibile proprietario per la cifra. Intorno alle 8.30 di quella mattina, stando a quanto raccontata dalla responsabile dell'ufficio, un anziano signore aveva effettuato il prelievo della sua pensione mensile di 1200 euro in banconote da 100 e da 50.

Poco dopo il primo prelievo però, l'anziano era tornato allo sportello perché aveva smarrito gran parte del denaro, chiedendo aiuto al personale dell'ufficio per capire cosa fare. Ricostruita la vicenda, gli agenti si sono diretti verso l'abitazione dell'uomo per riconsegnargli il denaro smarrito. L'anziano ha potuto riavere la sua pensione alla presenza degli operatori e della cittadina che ha ritrovato le banconote in strada presso la questura della zona.

L'anziano ha voluto ringraziare gli agenti che lo avevano aiutato a rientrare in possesso della sua pensione e la donna che per prima aveva lanciato l'allarme alla polizia. Dopo una stretta di mano e qualche abbraccio, il pensionato ha potuto fare ritorno a casa.