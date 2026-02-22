Perde il controllo dell’auto e finisce nella scarpata: muore a 19 anni, si salva la 17enne che era con lui

Un 19enne è morto a Morciano di Romagna (Rimini) dopo che l’auto su cui viaggiava con una 17enne si è ribaltata finendo in una scarpata.

immagine di repertorio

Il 19enne Michele Riglietti è morto questa notte a seguito di un incidente d'auto a Morciano di Romagna, provincia di Rimini. L'auto su cui stava viaggiando insieme a una 17enne è precipitata intorno alle 3 del mattino nella scarpata che costeggia via Santa Maria Maddalena.

Secondo quanto apprende Fanpage.it, il giovane per cause ancora da accertare avrebbe perso il controllo del veicolo, una Bmw Serie 3.320. E' escluso al momento il coinvolgimento di terzi e non ci sarebbero altre auto interessate dall'incidente. Il veicolo guidato dal 19enne avrebbe quindi prima sbandato da solo colpendo gli alberi e poi sarebbe finito fuori strada, dove è precipitato.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Rimini, allertati dalla richiesta di aiuto della 17enne. La giovane infatti è riuscita a uscire da sola dall'auto distrutta e a raggiungere un'abitazione vicina dalla quale ha chiamato i soccorsi. I danni peggiori, infatti, erano sul lato di guida, dove si trovava il 19enne rimasto intrappolato tra le lamiere e morto sul colpo.

La giovane invece è stata trasportata d’urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena dove non è in pericolo di vita e le cui condizioni risultano essere stabili.

Ora, spetta alla Procura di Rimini chiarire le esatte dinamiche dell'incidente. Intanto, le forze dell'ordine indagano per chiarire le cause che hanno portato alla perdita del controllo dell’auto e per ricostruire con precisione i momenti immediatamente precedenti all’impatto.

Sconvolta la comunità di Vallefoglia, in provincia di Pesaro-Urbino, di cui era originario.