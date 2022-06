Perde il controllo della sega circolare: pensionato muore dissanguato nel giardino di casa La vittima, Roberto Armellin, pensionato di 73 anni, è morta dissanguata: stava eseguendo alcuni lavori nel giardino della casa di proprietà della madre a Conegliano Veneto. Inutili i soccorsi.

Stava eseguendo alcuni lavori nel giardino della casa di sua sua madre in via Calpena, nell'omonima frazione di Conegliano Veneto, quando è avvenuta la tragedia. Era in aperta campagna, quando il flessibile che stava utilizzando gli è caduto recidendogli un'arteria della gamba. Roberto Armellin, pensionato di 73 anni, è morto dissanguato in un sfortunatissimo infortunio domestico. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti dell'uomo che lo hanno trovato in una pozza di sangue: sul posto sono intervenuti il medico e infermieri del Suem 118, che non hanno potuto far molto per salvargli la vita. Secondo una prima ricostruzione, la sega circolare che il 73enne stava utilizzando si trovava sopra a un tavolo e cadendo ha colpito il malcapitato, recidendogli l’arteria femorale. Troppo grave l'emorragia; in pochi minuti il pensionato non ha avuto scampo.

Gli agenti del Commissariato di Conegliano hanno escluso responsabilità di terzi. Sul corpo non è stata disposta nessuna autopsia, la salma del 73enne è già stata messa a disposizione dei familiari. La data del funerale di Roberto Armellin verrà fissata nelle prossime ore. È stata invece eseguita un'ispezione cadaverica esterna che non avrebbe tuttavia fatto emergere anomalie.

Ogni anno, secondo i dati dell'Istat, avvengono circa 4 milioni di incidenti nelle case italiane, di cui 8 mila sono mortali. Come avvenuto in questo caso le vittime sono spesso degli over 65, che costituiscono l'80% degli infortuni mortali. Il luogo della casa a più alto tasso di incidenti domestici è la cucina, con il 40% del totale. La causa più frequente di incidente nelle abitazioni è la caduta (55%), seguita dal taglio (17%), dall’urto e schiacciamento (14%) e dall’ustione termica o chimica (7%). Dei 4 milioni di incidenti, inoltre, 241.000 sono imputabili a cause elettriche.