Verona, colpito alla giugulare con una bottiglia rotta. Trentenne muore dissanguato L'omicidio è stato commesso intorno alla mezzanotte nella piazza centrale di Nogara al culmine di una lite per futili motivi.

A cura di Davide Falcioni

È finita nel peggiore dei modi una lite scoppiata la scorsa notte per futili motivi tra due ragazzi di nazionalità marocchina, entrambi residenti a Nogara, in provincia di Verona: uno dei due è stato alla giugulare con una bottiglia precedentemente mandata in frantumi dal rivale. La ferita si è rilevata fatale, nonostante l’intervento dei sanitari del Suem 118. La vittima è morta dissanguata. L’aggressore è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di omicidio.

Sia la vittima che l’assassino erano regolari sul territorio italiano e lavorano come braccianti nelle campagne della zona di Nogara. I Carabinieri hanno confermato di avere fermato l’aggressore, che "ha colpito il connazionale al collo con una bottiglia dopo averla rotta, in una lite per futili motivi".

Il fatto è avvenuto intorno a mezzanotte in piazza Matteotti, nel centro di Nogara. Il giovane arrestato è stato trattenuto nella caserma dei Carabinieri, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.