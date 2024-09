video suggerito

Perde il controllo dello scooter e cade sull’asfalto: Mirko Conserva muore a 20 anni mentre va al lavoro Un ragazzo di 20 anni è morto in un incidente stradale verificatosi all’alba di domenica 15 settembre a Brindisi. La vittima si chiamava Mirko Conserva ed era in sella al suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull’asfalto. Il 20enne si stava recando presso l’ospedale Perrino, dove lavorava per una ditta che effettua attività di pulizia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Eleonora Panseri

Mirko Conserva, 20 anni

Un ragazzo di 20 anni è morto in un grave incidente stradale che si è verificato all'alba di oggi, domenica 15 settembre, in via Fani, a Brindisi. La vittima si chiamava Mirko Conserva ed era in sella a uno scooter T-Max quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il cordolo che delimita la carreggiata.

A richiedere i soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 ma i tentativi di rianimazione, durati per più di quindici minuti, sono stati purtroppo vani. Sull'esatta dinamica dell'incidente stanno indagando i Carabinieri della compagnia di Brindisi. Lo scooter, come da prassi, è stato posto sotto sequestro.

Il corpo del 20enne è stato trovato a circa 10 metri di distanza dal punto esatto in cui il giovane ha perso il controllo del mezzo, come riporta il quotidiano Brindisi Report. I familiari del ragazzo, sotto shock, hanno raggiunto immediatamente il luogo dell'incidente. Al momento si esclude il coinvolgimento di altri mezzi.

Secondo quanto si apprende, il 20enne si stava recando presso l'ospedale Perrino di Brindisi, dove lavorava per una ditta che effettua attività di pulizia. Anche i genitori del 20enne lavorano nel nosocomio brindisino.

La salma, come disposto dal pubblico ministero di turno del tribunale di Brindisi, è stata consegnata alla famiglia e trasferita presso l'abitazione dove il ragazzo risiedeva insieme ai genitori e a due fratelli. I funerali del 20enne si svolgeranno lunedì 16 settembre alle ore 16.30, presso la Chiesa di San Lorenzo, al rione Sant'Elia.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social. "Oggi ho ricevuto la notizia più brutta che potessi ricevere. Il mio Mirko Conserva, il mio dolce Mirko adesso è un angelo. Il tuo sorriso, il tuo umorismo, le tue pazzie le porterò sempre con me", scrive una parente del giovane su Facebook, allegando un'immagine del 20enne.

"Adesso proteggi da lassù la tua mamma, il tuo papà e i tuoi fratelli. Ti ho sempre voluto bene, sei sempre stato il mio nipote dolcissimo. – aggiunge – Mi mancherai immensamente".