Perde il controllo dell’auto e il veicolo si ribalta: Matteo Giuseppe Bortone muore a 29 anni Un giovane di 29 anni ha perso la vita in un grave incidente nella tarda serata di domenica 15 settembre lungo la strada statale 274, in Salento. La vittima del sinistro si chiamava Matteo Giuseppe Bortone ed era di Melissano, in provincia di Lecce. Per cause ancora da accertare, il 29enne ha perso il controllo dell’auto su cui viaggiava e il veicolo si è ribaltato. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra, Matteo Giuseppe Bortone; a destra, l'auto del giovane ribaltata.

Un giovane di 29 anni ha perso la vita in un grave incidente nella tarda serata di domenica 15 settembre lungo la strada statale 274, in Salento. La vittima del sinistro si chiamava Matteo Giuseppe Bortone ed era di Melissano, in provincia di Lecce.

Il 29enne stava rientrando da una cena con amici ed era alla guida della sua Mini Cooper quando, per cause in corso di accertamento, il veicolo è finito fuori strada all’altezza di Taviano. Secondo quanto emerso da primi accertamenti, il 29enne avrebbe perso il controllo dell’auto. Il veicolo si è ribaltato.

A correre in soccorso della vittima sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno richiesto l'intervento del personale sanitario del 118. Per il giovane tuttavia non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono immediatamente intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso.

Matteo Giuseppe Bortone, il 29enne di Melissano morto nell'incidente, aveva lavorato come barman durante l'estate al lido Por do Sol di Gallipoli e aveva terminato da pochi giorni. Come riporta il Quotidiano di Puglia, era felice perché da poco aveva comprato l'auto, sulla quale ha perso la vita, e una casa nuova.

Matteo Giuseppe Bortone, 29 anni

Tanti i messaggi di cordoglio sui social. "Matteo Giuseppe Bortone è stato rubato alla vita terrena ma vivrà sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto", scrivo un utente in un post su Facebook.

"Questo nostro piccolo centro paga ancora un tributo molto alto. Dio avrà anche un altro angelo, ma la nostra comunità è più povera. – aggiunge – Condoglianze a tutti i familiari e in modo particolare alla mamma Maria Teresa, a suo padre Franco e alla sorella Francesca. Riposa in pace, Matteo".

I funerali del giovane si terranno martedì 17 settembre alle ore 10 presso la Chiesa B.V.M. del Rosario di Melissano. La famiglia ha invitato quanti hanno voluto bene a Matteo a partecipare alla funzione religiosa per rendere l’ultimo omaggio e unirsi in preghiera.