Gli rimuovono il fegato al posto della milza: paziente muore dissanguato in ospedale negli USA Bill Bryan, 70enne dell'Alabama, è morto mentre si trovava sotto i ferri lo scorso 21 agosto all'ospedale Ascension Sacred Heart Emerald Coast di Miramar Beach, in Florida. La famiglia ora chiede giustizia.

A cura di Biagio Chiariello

Un chirurgo gli ha rimosso il fegato del paziente al posto della milza "provocando un'immediata e catastrofica perdita di sangue che ne ha portato alla morte". Le autorità stanno indagando sul caso di malasanità avvenuto all'ospedale Ascension Sacred Heart Emerald Coast di Miramar Beach, in Florida.

La vittima si chiamava William "Bill" Bryan, 70 anni. Insieme a sua moglie Beverly (come lui originaria di Muscle Shoals, Alabama) era appena rientrato nel suo condominio di Destin, nella contea di Okaloosa, quando ha iniziato ad avvertire un forte dolore sul lato sinistro del corpo. È stato ricoverato per presunti problemi medici alla milza. L'avvocato della famiglia Bryan, Joe Zarzaur, afferma che il chirurgo generale, il dott. Thomas Shaknovsky, e il primario dell'ospedale, il dott. Christopher Bacani, hanno convinto i coniugi a non tornare a casa per l'operazione, ma a sottoporsi all'intervento in Florida, "nonostante la loro riluttanza".

"È uno dei casi più eclatanti di negligenza medica in cui mi sia mai trovato coinvolto", ha detto il legale, durante una conferenza stampa online. "I dottori continuavano a suggerire che era troppo pericoloso spostarlo, che la sua milza avrebbe potuto rompersi e che dovevano procedere con la procedura".

Secondo le cartelle cliniche fornite da ‘Zarzaur Law', il 21 agosto 2024, Shaknovsky "ha proceduto con una splenectomia laparoscopica assistita a mano. Durante l'operazione, il chirurgo ha rimosso il fegato di Bryan e, così facendo, ha sezionato la principale vascolarizzazione che irrorava il fegato, causando un'immediata e catastrofica perdita di sangue che ha portato alla morte del paziente".

Beverly era stata sposata con Bill per 33 anni. Essendo lei stessa un'infermiera, il suo primo istinto è stato quello di tornare a casa dove, a suo dire, i medici erano pronti e in attesa di curarlo. Ha detto che il dottor Shaknovsky l'ha convinta del fatto che fosse troppo pericoloso perché suo marito avrebbe potuto "morire dissanguato se fosse stato spostato". Invece, è morto dissanguato in sala operatoria, appena due giorni prima del loro anniversario di matrimonio.

"So di non essere l'unica moglie ad aver perso improvvisamente il marito, ma quanto accaduto al mio Bill è stato gratuito e brutale", ha detto Beverly Bryan durante la conferenza stampa. "La nostra famiglia e la nostra comunità sono devastate da ciò che è successo e sentiamo che è nostro dovere diffondere consapevolezza e avvertire il prossimo".

C'è peraltro da dire che le indagini del team Zarzaur Law avrebbero portato alla luce che l'errore medico che il dottor Shaknovsky aveva già in passato operato per errore la parte sbagliata del corpo di una persona. In un precedente intervento chirurgico nel 2023, il chirurgo avrebbe rimosso per errore una parte del pancreas di un paziente invece di eseguire la resezione della ghiandola surrenale prevista nello stesso ospedale. Il caso è stato risolto "in via confidenziale" e Shaknovsky ha continuato a lavorare per l'Ascension Sacred Heart Emerald Coast Hospital fino ad agosto 2024.

"Prendiamo davvero seriamente accuse come questa e il nostro team dirigenziale sta conducendo un'indagine approfondita su quanto accaduto", è la nota rilasciata dall'ospedale della Florida. "L'Ascension Sacred Heart Emerald Coast ha da sempre assicurato cure sicure e di qualità da quando ha aperto i battenti nel 2003. La sicurezza dei pazienti è e rimane la nostra priorità".