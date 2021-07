Perde il controllo della moto, si schianta e muore a 17 anni: forse malore causato da fumo incendio Serghej Morelli, un ragazzo di appena 17 anni, è morto dopo aver perso il controllo della sua moto. L’incidente è avvenuto stamattina intorno a mezzogiorno ad Amantea. Il giovane potrebbe aver accusato un malore attraversando il fumo causato da un incendio.

A cura di Davide Falcioni

Drammatico incidente ad Amantea, in Calabria, dove Serghej Morelli, un ragazzo di appena 17 anni, è morto dopo aver perso il controllo della sua moto. L'incidente è avvenuto stamattina intorno a mezzogiorno e la dinamica è ancora in via di accertamento: l'adolescente è finito in una scarpata mentre stava percorrendo una strada interna in località Fiumara. Cosa sia successo andrà accertato nei prossimi giorni, tuttavia non è escluso che il diciassettenne possa aver avuto un malore a causa del fumo sprigionatosi da un vicino incendio, sbandando e perdendo il controllo della sua motocicletta.

Sul posto si è recata un'ambulanza del 118 accompagnata dai carabinieri. È intervenuto anche l’elisoccorso, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Spetterà ai militare accertare quale possano essere state le cause dell'incidente che ha strappato la vita a un giovane di soli 17 anni.

Serghej Morelli frequentava il liceo scientifico di Amantea, amava la musica (suonava la chitarra) e, soprattutto, le moto. Una docente lo ha ricordato con grande affetto, sottolineando che era “un ragazzo dolcissimo”. Molto noto anche il papà adottivo del giovane, Franco Morelli, che si accingeva a guidare in questo anno sociale il Lions club di Belvedere Marittimo.