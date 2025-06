Percorre la stessa strada per mesi e non si accorge di un autovelox: vigilante riceve 28mila euro di multe

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Per mesi si è recato al lavoro percorrendo la stessa strada per due volte al giorno, senza però accorgersi di un autovelox posto sul tratto. E così ha preso centinaia di multe per un totale di 28mila euro.

Il protagonista di questa storia, anzi, di quello che è diventato un vero e proprio incubo per il malcapitato automobilista, si chiama Andrea Ferretto e di professione fa il vigilante.

L'uomo risiede a Nizza Monferrato, nella provincia di Asti, e nel 2021 ha prestato servizio per sei mesi in un supermercato di Tortona, nell'Alessandrino, recandosi al lavoro a bordo della sua vettura.

A metà del percorso, tra Nizza Monferrato e Tortona, si trova la frazione di Bazzana di Mombaruzzo (Asti). Ed è proprio qui che è posizionato l'autovelox che sta causando a Ferretto non pochi problemi e grande preoccupazione.

"Mi sono accorto troppo tardi che lì era posizionato un autovelox – ha raccontato l'uomo alla stampa locale – dietro una curva, in cima a un lampione e dietro una siepe alta tre metri".

Nonostante la posizione sia abbastanza nascosta, secondo quanto sostiene il vigilante, il dispositivo gestito dalla Provincia di Asti si è accorto del passaggio dell'uomo e lo ha multato praticamente ogni volta che ha percorso il tratto di strada, all'andata e al ritorno.

"Tra il 2022 e il 2023 mi era arrivata a casa qualche multa di piccola entità – ha spiegato ancora Ferretto ricostruendo l'accaduto – superamenti del limite di velocità dei 70 orari di pochi chilometri".

Il pacco completo è arrivato solo lo scorso dicembre: "Allegata alla lettera in cui mi si chiedeva il pagamento di 28mila euro di multe c'erano fogli e fogli con centinaia di contravvenzioni", ha detto l'uomo. Che adesso si è rivolto a un legale per cercare di risolvere la situazione: "Io prendo 1.100 euro al mese, come faccio a pagare tutto quanto?".