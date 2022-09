Percorre 20 km contromano sulla A1 ma si rifiuta di fermarsi e tampona la polizia: fermata 64enne Un’automobilista residente in Germania di 64 anni ha percorso 20 chilometri in contromano sull’autostrada A1 in direzione Bologna. La donna è stata fermata dagli agenti della Polstrada.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Foto d’archivio

Una donna di 64 anni ha guidato in contromano per ben 20 chilometri sull'autostrada A1 sul tratto da Rioveggio a Sasso Marconi (in direzione Bologna).

L'automobilista residente in Germania non si è accorta dell'errore finché non ha tamponato una pattuglia della polizia all’interno della galleria “Monte Mario". L'incidente ha provocato lievi lesioni a due agenti. Il tutto è avvenuto poco dopo le ore 22.00 di mercoledì 7 settembre.

L'allarme è partito da alcuni automobilisti spaventati che sono riusciti a schivare l'auto che si trovava sul senso di marcia sbagliato. Per scongiurare il peggio la polizia ha disposto una manovra di safety car, ossia una procedura che consiste nel posizionare due pattuglie a velocità ridotta in testa alla coda di automobili sul senso di marcia corretto per "proteggerla" da tamponamenti da parte della vettura in contromano.

La donna però non ha interrotto la sua corsa e alla fine ha tamponato una delle due pattuglie "capofila". La 64enne dovrà pagare 2900 euro di multa e le autorità hanno disposto la sottrazione di 18 punti sulla patente, il divieto di guidare in Italia e sospensione del veicolo per tre mesi.

"Usciti dalla curva mi sono trovato davanti i fanali di un folle che stava percorrendo l’autostrada in contromano. Fortunatamente entrambi abbiamo avuto il tempo e la libertà di buttarci sulla destra evitando così una strage! Mi chiedo cosa accadrebbe se tutti quelli che lo hanno incrociato facessero una denuncia per tentato omicidio. È fattibile?" scrive in un post Facebook uno degli automobilisti scampati al pericolo. L'uomo ha raccontato di aver incrociato la vettura della 64enne mentre tornava a casa dalle ferie. In auto con lui viaggiava tutta la sua famiglia. L'automobilista è stato testimone oculare di una strage fortunatamente solo sfiorata.