Perché sono (di nuovo) giorni difficili per chi viaggia in treno in Italia Sono iniziati il 12 agosto i lavori di manutenzione sulle principali linee ferroviarie italiane. Dal 12 fino a circa il 18 agosto, i treni sulle linee Alta Velocità e su quelle regolari potranno subire ritardi e cancellazioni dovute ai cantieri aperti. Le informazioni nel dettaglio per Italo e Trenitalia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Iniziano giorni difficili per chi viaggia in treno in Italia: i lavori di manutenzione ferroviaria sono iniziati nella giornata di ieri, lunedì 12 agosto, e promettono di avere ricadute dirette sui tempi di percorrenza dei treni almeno fino al 18 agosto. I treni potrebbero fare tardi di almeno due ore per quanto riguarda i convogli dell'Alta Velocità e le linee interessate saranno tra le principali del Paese. Tra queste ci sono la Torino-Milano-Venezia, la Milano-Bologna e la Firenze-Roma.

Interessati da possibili ritardi e cancellazioni, anche treni Intercity e Regionali. Per quanto riguarda l'Alta Velocità, Trenitalia e Italo hanno annunciato sui loro siti che i tempi di percorrenza su queste tratte potrebbero essere maggiori con deviazioni di percorso, cancellazioni e sospensioni. Non mancano le polemiche per l'alto numero di passeggeri in procinto di spostarsi in treno per le ferie estive. L'annuncio dei lavori di potenziamento era arrivato già lo scorso febbraio.

In caso di ritardi superiori ai 60 minuti, il passeggero potrà riprogrammare il viaggio o ottenere il rimborso integrale del biglietto.

La comunicazione di Trenitalia

Secondo quanto riporta il sito di Trenitalia, da lunedì 12 fino a domenica 18 la linea dell'Alta Velocità Milano- Bologna sarà interessata da lavori di manutenzione e per questo la circolazione sarà sospesa tra Castelfranco nell'Emilia e Fidenza. I treni Freccia nella stessa tratta aumenteranno tempi di viaggio fino a 60 minuti. Secondo Trenitalia, da lunedì 19 fino a venerdì 25 agosto per rallentamenti nella stessa tratta, i treni Freccia aumenteranno tempi di viaggio fino a 20 minuti.

Da lunedì 12 a venerdì 23 agosto, sulla linea Direttissima Firenze – Roma, per lavori di impermeabilizzazione del viadotto Paglia, la circolazione è sospesa tra Chiusi e Orvieto. I treni Freccia, Intercity e Intercity Notte nella tratta Firenze – Roma aumenteranno i tempi di viaggio fino a 40 minuti. Sabato 24 e domenica 25 agosto, invece, per rallentamenti nella tratta Direttissima Firenze – Roma, i treni Freccia, Intercity e Intercity Notte aumentano i tempi di viaggio fino a 10 minuti.

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini

"Ringrazio migliaia di lavoratrici e lavoratori delle Ferrovie, di Rfi e di Trenitalia – ha affermato Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e vicepremier -, stano dando il massimo per fornire un servizio all'altezza con una puntualità in questi giorni superiore al 90% nonostante i 1.400 cantieri aperti per manutenzione, investimenti e maggior sicurezza per un importo di 650 milioni di euro".

Le variazioni per i treni Italo

Per quanto riguarda i convogli sulla linea Alta Velocità gestita da Italo, sulle linee Milano-Bologna e Firenze-Roma dal 12 al 18 agosto sono previsti lavori infrastrutturali. Dal 19 al 23 agosto, la circolazione sulla linea Milano-Bologna riprende con limitazioni di velocità, mentre la linea Firenze-Roma rimane interrotta. Nei giorni 24 e 25 agosto la circolazione riprende anche sulla linea Firenze-Roma con limitazioni di velocità. Gli orari dei treni Italo, si legge sul sito, sono stati pianificati con variazioni in partenza e/o in arrivo e i sistemi di vendita sono aggiornati.

I disagi causati dagli incendi sulla Roma-Napoli

I disagi erano in realtà già partiti nei giorni scorsi, quando a causa di due incendi, l’Alta Velocità tra Roma e Napoli è stata sospesa per cinque ore. L'accaduto ha provocato un allungamento di quattro ore per una tratta che solitamente si percorre in un’ora e un quarto.