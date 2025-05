video suggerito

Perché nel Conclave gli scrutini dispari saranno decisivi I 133 candidati elettori entreranno nella Cappella Sistina oggi mercoledì 7 maggio con una preferenza che cambieranno quando i voti di uno dei "papabili" crescerà sempre di più. Gli scrutini decisivi saranno il terzo e il quinto, ovvero quelli dispari. A Fanpage.it lo ha spiegato Alberto Melloni, storico delle religioni nonché professore di storia del cristianesimo nell'Università di Modena-Reggio Emilia.

Intervista a Alberto Melloni Storico delle religioni nonché professore di storia del cristianesimo nell'Università di Modena-Reggio Emilia.

A cura di Giorgia Venturini

Scrutinio dopo scrutinio ci sarà un rapido scambio di idee all'interno del Conclave per arrivare alla nomina del successore di Papa Francesco. I candidati elettori entreranno nella Cappella Sistina oggi mercoledì 7 maggio con un nome e lo cambieranno quando i voti di uno dei "papabili" crescerà sempre di più. Non è un caso che il Papa verrà eletto a uno scrutinio dispari. lo ha spiegato Alberto Melloni, storico delle religioni nonché professore di storia del cristianesimo nell'Università di Modena-Reggio Emilia.

Entriamo nel dettaglio. I membri del Collegio cardinalizio hanno a disposizione, per iniziativa del Vaticano, un dossier completo con i profili di tutti i confratelli. Qui capiranno le reali possibilità di indossare la tonaca bianca. Nello scrutinio numero 1 i cardinali elettori voteranno la loro assoluta preferenza. Non si decide nulla al primo scrutinio ma i "papabili" scopriranno quanti voti veramente avranno. Determinante sarà lo scrutinio numero 3: è in questo momento che i cardinali elettori (sono 133) abbandoneranno la prima scelta e, in base alla precedente votazione, voteranno il loro secondo ‘candidato'. Si arriverà a due terzi dei voti? Sarà possibile. Nel caso lo scrutinio decisivo sarà il quinto: siamo alla seconda sera di Conclave e i cardinali cederanno il loro voto a chi tra di loro è più vicino ai due terzi. Per questo i pronostici danno l'elezione del Papa giovedì sera.

Questo sarebbe l'unico modo per arrivare all'elezione del nuovo Vescovo di Roma e raggiungere così i due terzi della maggioranza.

Quali saranno le tempistiche di questo Conclave?

Se sarà come tre degli ultimi quattro, la sera dopo l'inizio del Conclave avremo il Papa. Se i cardinali elettori passeranno tre sere a Santa Marta vuol dire che sarà un Conclave lunghissimo.

Lei sostiene che si deciderà il nome del Papa a uno scrutinio dispari. Perché?

Il Conclave funziona che ogni volta che si vota c'è qualcuno che sposta la sua decisione: quindi molla la sua prima scelta per qualcun altro. In questo modo si cerca di far decollare una candidatura sperando che gli altri si adeguino e si aggreghino. Certo è che la maggioranza dei due terzi (prevista per l'elezione del Pontefice) è una quota alta. Bisogna tenere in considerazione anche che non ci sono partiti che organizzano i voti.

C'è questo movimento però continuo di gruppi di cardinali che spostano la loro scelta. Come era successo con l'elezione di Bergoglio: alcuni cardinali, che lo avevano poi votato, quando sono entrati in Conclave non sapevano neanche chi fosse. Hanno visto però crescere i suoi voti in modo veloce e hanno pensato fosse la mano di Dio.

Non si può sapere chi sarà il nuovo Papa, ma c'è un profilo più papabile di altri?

Oggi si può dire che c'è un gruppo di cardinali che vorrebbe fare maggioranza contro Papa Francesco. O meglio, non contro l'ex Papa riformatore ma contro l'idea di governo di Francesco. Quello che decideva tutto da solo in pochi minuti. Non vogliono più un "governo" così verticale.