Conclave, due cardinali non parteciperanno: si abbassa il quorum per l'elezione del Papa, cosa significa I cardinali che dovrebbero essere presenti dal 7 maggio nella Cappella Sistina per il Conclave diventano 133 e il quorum per l'elezione del nuovo Papa (due terzi dei voti) scende a 89 voti. Tutte le regole.

A cura di Susanna Picone

Saranno 133 i cardinali elettori che entreranno in Conclave il prossimo 7 maggio. Dai 135 iniziali, due non parteciperanno per motivi di salute. Lo ha comunicato oggi – dopo che si è “risolto” il caso Becciu– il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

"Questa mattina si è svolta la sesta Congregazione dei cardinali con la preghiera e la meditazione dell'abate Ogliari. Poi si sono susseguiti gli interventi, 20 circa. Presenti 183 cardinali, di cui più di 120 elettori. Due cardinali elettori non parteciperanno per motivi di salute”, ha spiegato Bruni ai giornalisti senza precisare di chi si tratta (nei giorni scorsi si era diffusa la notizia dell'assenza di Antonio Canizares Llovera e di Vinko Puljic; ma per quest'ultimo poi era arrivato il via libera dei medici).

In ogni caso con due cardinali assenti e con l’esclusione anche di Angelo Becciu saranno dunque in 133 a votare per eleggere il nuovo Papa. E questo vuol dire che scenderà anche il quorum: serviranno 89 voti per eleggere il successore di Pietro. Con 133 cardinali elettori, per essere eletto Papa servono i due terzi dei suffragi.

Il portavoce del Vaticano ha poi dato informazioni anche sulla lingua ufficiale del Conclave che sarà l’italiano, ma per le Congregazioni dei cardinali "ci saranno gli interpreti” e ha comunicato che il 7 maggio alle 10 ci sarà la messa Pro Eligendo Pontifice.

“Mercoledì 7 maggio 2025, alle ore 10.00, nella Basilica di San Pietro sarà celebrata la Santa Messa ‘per l'elezione del Romano Pontefice'", presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio. Poi la preghiera che dà inizio al Conclave si terrà alle 16,30 del pomeriggio del 7 maggio. Il portavoce vaticano ha precisato che su eventuali problemi di interpretazione della Universi Dominici Gregis, la costituzione apostolica che detta le regole del Conclave, "c'è il decano del Collegio cardinalizio, che è almeno di riferimento in questo senso", ovvero appunto il cardinale Re.

Lunedì 5 maggio alle 17.30, invece, nella Cappella Paolina avrà luogo il giuramento di riservatezza degli officiali e addetti al Conclave: cerimonieri, confessori, medici e infermieri, addetti agli ascensori del palazzo apostolico, personale addetto ai servizi della mensa e delle pulizie, personale della floreria e dei servizi tecnici, addetti al trasporto, vertici delle guardie svizzere, dei gendarmi e della protezione civile vaticana.