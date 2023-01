Perché i funerali di Benedetto XVI non saranno uguali a quelli di un Papa Giovedì 5 gennaio nella basilica di San Pietro in Vaticano si terranno i funerali di Joseph Ratzinger, il papa emerito morto lo scorso 31 dicembre. Sarà una liturgia simile a quella di un Pontefice, ma modificata in diversi aspetti. Scopriamo quali.

A cura di Biagio Chiariello

Giovedì 5 gennaio, si svolgeranno i funerali di Benedetto XVI, deceduto sabato 31 dicembre. Una celebrazione che sarà sicuramente un unicum, visto che non si seguirà il classico protocollo in caso di morte di un pontefice, essendo Ratzinger un papa emerito. "La liturgia con cui saranno celebrati sarà grossomodo simile a quella per un sommo Pontefice ma rimodulata su una tipologia e una situazione diversa". Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, durante un briefing con i giornalisti internazionali in vista delle esequie.

"La base della liturgia è quella – ha aggiunto – con alcuni elementi originali che danno al rito una sua originalità. Gli elementi mancanti sono quelli più attinenti al Pontefice regnante, come le suppliche finali, la supplica della diocesi di Roma e delle Chiese orientali che sono molto specifiche del papa ‘attivo'".

Sarà la prima cerimonia funebre di un pontefice presieduta da un altro papa da duemila anni a questa parte. Non mancheranno le autorità politiche di tutto il mondo, tra presidenti e reali.

Quando ci sono i funerali di papa Ratzinger e chi li celebra

Lunedì la salma è stata traslata all’interno della basilica di San Pietro, e alle 9 di mattina è incominciata la veglia pubblica: la salma rimarrà esposta per la venerazione dei fedeli fino a mercoledì sera. I funerali si svolgeranno giovedì alle 9:30 nella basilica di San Pietro, e a celebrarli sarà Papa Francesco. Sarà possibile seguirli in diretta tv su Rai1 a cura del Tg1.

Il direttore della sala stampa vaticana ha poi Bruni specificato che "assecondando il desiderio del papa emerito, i funerali si svolgeranno nel segno della semplicità". Inoltre le celebrazioni saranno "solenni ma sobrie".

Non si tratterà di funerali di stato, non essendo più Benedetto XVI capo di stato della Città del Vaticano. In tale ottica i capi di stato di tutto il mondo potranno decidere di parteciparvi “a titolo personale”, e non come rappresentanti del proprio Paese.

Dove sarà sepolto il papa emerito

Subito dopo la cerimonia funebre Ratzinger sarà sepolto nelle Grotte Vaticane, sotto la basilica di San Pietro, dove sono seppelliti molti altri papi, in quella che fu, in un primo momento, la tomba di Giovanni Paolo II, così come esplicitamente richiesto dallo stesso Papa emerito.

All'interno della bara avrà le monete e le medaglie coniate durante il suo Pontificato e i pallii, ovvero i paramenti liturgici avuti durante la sua carriera ecclesiastica. "Inoltre – ha aggiunto Bruni – nella bara sarà inserito anche il rogito, un testo scritto che descrive il Pontificato che viene messo in un cilindro di metallo" all'interno del feretro.

Come è fatta la bara di papa Benedetto XVI

Sarà un bara di semplice cipresso ad ospitare le spoglie mortali di Ratzinger. Una volta chiusa, sarà sigillata con una fettuccia sulla quale verranno apposti dei sigilli della Camera apostolica e della Casa pontificia e delle celebrazioni. Poi la bara sarà posta all'interno di un'altra zinco e questa, infine, in un'ultima bara di legno. A questo punto sarà posta all'interno della tomba che sarà sigillata