Anche oggi la camera ardente di Papa Benedetto XVI a San Pietro: come partecipare Anche oggi sono centinaia le persone in coda a San Pietro per rendere omaggio al papa emerito Benedetto XVI: fra loro fedeli, religiosi e persone delle istituzioni.

A cura di Redazione Roma

La coda di fedeli in fila per rendere omaggio a Benedetto XVI in Vaticano.

Anche oggi i fedeli potranno rendere omaggio a Papa Benedetto XVI. La camera ardente per Joseph Ratzinger, scomparso lo scorso 31 dicembre, è stata visitata già ieri da ieri da decine di migliaia di persone che hanno voluto testimoniare il loro affetto e la loro stima per il Papa Emerito che l'11 febbraio 2013 annunciò la rinuncia «al ministero di vescovo di Roma, successore di san Pietro», lasciando il soglio pontificio con un gesto che non avveniva da circa seicento anni nella storia della Chiesa Cattolica, portando così all'elezione del suo successore Papa Francesco. Ieri si è recato a rendere omaggio a Ratzinger il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del consiglio Giorgia Meloni, sono attesi anche i presidenti di Camera e Senato.

Giovedì i funerali di Papa Benedetto XVI in piazza San Pietro

Le porte della Basilica di San Pietro sono state aperte anche questa mattina alle 7.00 e chiuderanno alle 19.00 per raccogliere i fedeli in fila. Gli stessi orari saranno osservati domani mercoledì 4 gennaio. I funerali di Papa Benedetto XVI si terranno, invece, giovedì 5 gennaio alle ore 9.30 in piazza San Pietro alla presenza di Papa Francesco. L'ingresso alla piazza è libero fino all'esaurimento della capienza, ma gli accessi saranno regolati per evitare affollamenti.

Per l'occasione il prefetto di Roma, Bruno Frattasi, ha previsto un apposito piano di sicurezza con oltre 1000 agenti e più di 500 volontari della protezioni civile. Saranno potenziati anche i mezzi pubblici e i servizi di emergenza con presidi sanitari e postazioni del 118. Organizzata, infine, una no fly zone su tutto il territorio della capitale.

La sepoltura nelle Grotte vaticane

Dopo i funerali la salma di benedetto XVI verrà spostata nella parte sottostante all'attuale basilica di San Pietro, negli spazi conosciuti come Grotte Vaticane. Qui sono sepolti più di 90 papi e altri monarchi e persone che si sono distinte per il loro impegno nella Chiesa. Benedetto XVI sarà spostato nel luogo in cui, fino al momento della sua santificazione, era stato tumulato Giovanni Paolo II.