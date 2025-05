Perché è già polemica abusi su Papa Prevost a 24 ore dall’elezione: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo delle accuse a Papa Leone XIV su dei presunti casi di abusi sessuali nella Chiesa, che Prevost avrebbe gestito decisamente male. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

In queste ore ci stiamo un po’ tutti interessando al passato di Papa Leone XIV, per capire che persona sia, come sarà il suo pontificato. Tra le tante cose emerse non manca qualche ombra. Come le accuse di avere gestito decisamente male due casi di abusi sessuali nella chiesa.

Per capirci di più su questa storia bisogna andare a vedere una lettera, che è stata inviata al segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, appena pochi giorni dopo la morte di Papa Francesco. È una lettera firmata dall’associazione Snap, che riunisce le vittime di abusi da parte del clero. Bene, questa associazione lo accusa di non aver gestito correttamente, se non addirittura insabbiato, due casi di abusi sessuali.

Uno risale agli inizi del Duemila, al periodo in cui Prevost era capo provinciale dell'ordine agostiniano di Chicago. L'altro invece sarebbe più recente e legato a quando l'attuale Papa era vescovo in Perù.

