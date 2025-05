Per gioco lanciavano bici e divani sui binari al passaggio dei treni: blocchi e danni, minorenni denunciati

video suggerito

A cura di Antonio Palma

In una sorta di passatempo tanto assurdo quanto pericoloso, un gruppo di ragazzini si divertiva a lanciare oggetti voluminosi sui binari della ferrovia dal cavalcavia soprastante, come ad esempio bici e persino divani, per vedere l'effetto che faceva al passaggio del treno. L'inquietante scoperta da parte della polizia ferroviaria che, dopo diversi episodi, ha individuato e denunciato tre minorenni residenti nel Modenese.

Almeno dieci i lanci di oggetti contestati al gruppetto che, secondo gli inquirenti, sarebbe però molto più numeroso e composto anche da altri giovani, al momento ancora non individuati. La polizia si era messa sulle loro tracce dopo numerose interruzioni della circolazione ferroviaria per oggetti lungo la linea ferroviaria Bologna-Milano all'altezza di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena.

Quello che per loro era un semplice passatempo, infatti, in più occasioni ha causato il danneggiamento dei convogli dopo l'impatto. I treni quindi erano costretti a fermarsi sia per verifiche tecniche che per riparazione, bloccando la circolazione ferroviaria sulla tratta.

Il gruppo aspettava proprio l'arrivo dei treni per gettare dal cavalcavia gli oggetti più disparati e vedere l'effetto dell'impatto ma cosi facendo hanno rischiato di causare gravi disastri ferroviari. Ingenti anche i danni che, in un solo caso in particolare, sono stati stimati dall'azienda ferroviaria superiori a 400mila euro.

Gli oggetti usati venivano raccolti in giro di volta in volta in case e strutture abbandonate o in discariche. Molto spesso biciclette e carriole ma anche pali di legno e addirittura un divano. Grazie a una perquisizione a carico dei tre ragazzi disposta dalla Procura per i Minori di Bologna, Polizia Ferroviaria e Carabinieri hanno ricostruito buona parte degli episodi.

I tre devono rispondere dei reati di attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio, oltre alla violazione di alcune norme contenute nel regolamento di Polizia Ferroviaria che puniscono questo tipo di comportamento pericoloso.