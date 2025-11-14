Attualità
video suggerito
video suggerito

“Per bloccare questa truffa deve fare tre bonifici”: così portano via 120mila euro ad un’anziana

Una 73enne di Lanusei, in Sardegna, è stata raggirata da finti carabinieri dopo un sms falso della società Nexi che segnalava un’operazione sospetta. Denunciati tre uomini.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Biagio Chiariello
3 CONDIVISIONI
immagine di repertorio
immagine di repertorio

Si erano finti carabinieri per convincere una donna di 73 anni a trasferire quasi 120 mila euro, approfittando della sua fiducia attraverso una serie di raggiri orchestrati con precisione. È così che tre uomini – un 41enne e un 24enne della provincia di Caserta e un 58enne napoletano – sono riusciti a sottrarre all’anziana l’ingente somma, prima di essere identificati e denunciati dai carabinieri della Compagnia di Lanusei.

La vicenda risale al 13 agosto, quando la donna ha ricevuto un sms che sembrava provenire da “Nexi” e che segnalava un’operazione bancaria da 990 euro da lei mai autorizzata. Il messaggio conteneva istruzioni e un numero da chiamare per bloccare la presunta transazione. Fidandosi dell’avviso, l’anziana ha contattato l’utenza indicata, trovandosi in linea con un falso operatore che le ha parlato di una possibile frode e della necessità di coinvolgere le forze dell’ordine.

Pochi minuti più tardi, la 73enne è stata raggiunta da una telefonata apparsa sul display come proveniente dalla Centrale operativa della Compagnia carabinieri di Lanusei. In realtà, quel numero era stato manipolato tramite la tecnica del “caller id spoofing”, che permette di far comparire sul telefono della vittima un’utenza fasulla ma riconducibile a soggetti istituzionali.

Leggi anche
Di quanto aumentano le pensioni 2026 con la rivalutazione degli assegni: le simulazioni degli importi

Dall’altro capo del telefono, un uomo che si è presentato come un carabiniere di nome Giuseppe ha guadagnato la fiducia della donna, guidandola passo dopo passo. Le ha spiegato che l’unico modo per mettere al sicuro i suoi risparmi era recarsi immediatamente alla filiale del Banco di Sardegna di Lanusei e procedere a tre bonifici urgenti verso conti collegati a “Findomestic”. Seguendo le indicazioni ricevute, la vittima ha trasferito complessivamente 119.800 euro.

Terminati i bonifici, la dinamica sempre più insolita della vicenda ha insospettito la donna, che si è recata di persona in caserma per chiedere chiarimenti. Solo in quel momento ha scoperto di essere stata raggirata. I carabinieri hanno avviato subito le indagini, riuscendo a risalire ai tre presunti responsabili e a bloccare una parte del denaro: 30.800 euro del maltolto sono stati recuperati e verranno restituiti alla 73enne.

Il caso, ricostruito dagli investigatori, rientra nelle tecniche di truffa più diffuse degli ultimi anni, in cui sms, telefonate e numeri apparentemente ufficiali vengono utilizzati per confondere e illudere le vittime di avere a che fare con istituzioni o intermediari finanziari legittimi. L’Arma ricorda l’importanza di non seguire istruzioni ricevute tramite messaggi sospetti e di rivolgersi direttamente al numero di emergenza 112 in presenza di comunicazioni dubbie, soprattutto quando vengono richiesti trasferimenti di denaro o informazioni sensibili.

Attualità
3 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Intervista a Roberto Fico: "La mia Regione ascolterà di più. E la sanità sarà la priorità"
Cirielli, colpo alla Berlusconi: "La Regione Campania darà 100 euro al mese a chi ha la pensione minima"
Granato (Campania Popolare): "Fico e De Luca? Stesso blocco di potere"
Gallo (M5S): "Ci sarà una misura come il reddito di cittadinanza"
Francesca Amirante (Pd): "Con Fico metodo partecipativo contro la destra che toglie risorse al Sud"
Simeone (Fico Presidente): "Napoli torni al centro, basta col 'Salernocentrismo' "
Alle Regionali in Campania ci sono 4 impresentabili per l'Antimafia: tre nelle liste per Cirielli, uno sostiene Fico
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views