Per 4 anni nell'armadio, ora le ossa sono state analizzate: sono i resti di Luigi Dessì, scomparso 7 anni fa Sono stati analizzati i resti umani rimasti per 4 anni nell'armadio del genetista dopo il ritrovamento sul Monte Narba: secondo i Ris, i resti sono quelli di Luigi Dessì, scomparso 7 anni fa a San Vito.

A cura di Gabriella Mazzeo

Luigi Dessì, 74 anni

Era scomparso 7 anni fa Luigi Dessì, un pensionato 74enne di Armungia. L'uomo era sparito il 25 giugno di 7 anni fa a San Vito e nonostante il grande dispiegamento di forze con elicotteri e alcuni droni per ritrovare l'anziano, Dessì non fu mai rintracciato. Quattro anni fa però, un uomo si è imbattuto in alcuni resti umani durante una scampagnata alla ricerca di funghi. Quelle ossa sono state consegnate alle autorità per essere analizzate e sono rimaste per 4 anni nell'armadio del genetista incaricato. Il magistrato, dopo 4 anni, ha deciso di sottoporle finalmente al Ris e agli scienziati dell'Arma è bastato poco per dire con certezza che quelle ossa sono del 74enne scomparsa.

Dopo 7 anni, Dessì potrà avere finalmente una sepoltura, ma la sua storia con la giustizia è appena iniziata. Toccherà infatti alle autorità ricostruire cosa possa essere accaduto all'anziano dalla scomparsa in poi e come possa essere deceduto. Il suo funerale sarà celebrato mercoledì o giovedì ad Armungia mentre si lavora per rimettere insieme i pezzi.

Con tutte le probabilità, Dessì sarebbe deceduto in seguito a un incidente. L'uomo, infatti, soffriva di demenza senile ed era solito uscire con al collo un ciondolo con il suo nome, cognome e numero di telefono dei familiari. Al momento della scomparsa, era uscito dalla sua abitazione di San Vito in pantaloncini e canotta. Da allora, però, nessuno aveva più avuto sue notizie.

Del caso era stata interessata anche la trasmissione Rai "Chi l'ha visto?" che da sempre si occupa di persone scomparse. Nonostante il loro intervento, nessuno era riuscito a rimettersi sulle sue tracce. La trasmissione, tramite un post pubblicato su X ha voluto dare le proprie condoglianze alla famiglia, che più volte aveva lanciato appelli per lui durante le dirette televisive.