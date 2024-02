Pensionato trovato morto in garage con ferita da taglio: non si esclude l’omicidio Il cadavere di un uomo di 79 anni è stato trovato riverso a terra con una ferita da taglio all’altezza del ventre nel garage della sua casa di Verrayes, a meno di 20 chilometri da Aosta nel pomeriggio di venerdì 16 febbraio. La vittima si chiamava Sergio Rossi. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, nemmeno quella dell’omicidio. A trovare il corpo è stata la moglie che si era allontanata per alcune commissioni. Indagini in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il cadavere di un pensionato di 79 anni è stato trovato riverso a terra con una ferita da taglio all'altezza del ventre nel garage della sua casa di Verrayes, in frazione Champlan, a meno di 20 chilometri da Aosta nel pomeriggio di ieri, venerdì 16 febbraio. La vittima si chiamava Sergio Rossi.

Gli inquirenti al momento non escludono alcuna pista, nemmeno quella dell'omicidio. Secondo è stato ricostruito nelle scorse ore, a dare l'allarme è stata la moglie del 79enne. La donna ha riferito agli investigatori di aver trovato il corpo una volta rientrata a casa, intorno alle 16, dopo essersi allontanata per alcune commissioni, e di essere poi andata da una vicina di casa per chiedere aiuto e far partire la chiamata per la richiesta di soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno capito che poteva non trattarsi di morte naturale. Così sono stati contattati e sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Chatillon e Saint-Vincent, il medico legale per i rilievi esterni e il pubblico ministero di turno, Giovanni Roteglia.

Da quanto si apprende, sembra che l'anziano da alcuni anni soffrisse di una malattia invalidante e che sulle sue condizioni pesasse sempre di più il passare degli anni. Ieri, per ore, i carabinieri hanno cercato nei locali e nei dintorni l'arma con cui è stata inferta la ferita mortale, senza tuttavia trovarne traccia. Una circostanza che rende difficile immaginare come l'anziano possa riuscire a togliersi la vita da solo in casa.

Oltre alla moglie dell'uomo, sono stati sentiti dai carabinieri anche il figlio, che vive altrove, e i nipoti del 79enne. Gli investigatori hanno repertato diversi oggetti raccolti sul luogo dove è stato trovato il cadavere. Su ordine del magistrato, poco dopo le 20, il corpo della vittima è stato portato dagli addetti alle onoranze funebri in camera mortuaria per gli eventuali esami autoptici. Le indagini proseguono.