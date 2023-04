Pensionato lancia il proprio cane dal balcone e lo uccide: denunciato dai carabinieri A segnalare l’accaduto sono stati alcuni residenti della zona che avrebbero assistito al fatto e hanno chiamato immediatamente le forze dell’ordine. Il cane di piccola taglia è precipitato nel vuoto dal balcone di un appartamento al secondo piano di una palazzina.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Un pensionato di 79 anni è stato denunciato dai carabinieri di Agrigento per il reato di uccisione di animali dopo essere stato individuato dai militari come autore di un atroce gesto nei confronti di un cagnolino in suo possesso. Secondo l’accusa, infatti, per motivi ancora tutti da chiarire, l’anziano avrebbe letteralmente scaraventato giù dal balcone di casa il cane uccidendo.

I fatti contestati al pensionato risalgono a giovedì scorso quando l’animale, un cane di piccola taglia, è precipitato nel vuoto dal balcone di un appartamento al secondo piano di una palazzina della zona ferroviaria di Agrigento. A segnalare l’accaduto sono stati alcuni residenti della zona che avrebbero assistito al fatto e hanno chiamato immediatamente le forze dell’ordine.

Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri che, dopo aver constatato la presenza dell’animale morto in strada, hanno raccolto le testimonianze dei presenti e quindi identificato il presunto autore del reato che è stato denunciato all’autorità giudiziaria per uccisione di animali. Secondo l’accusa, il settantanovenne avrebbe afferrato il cane lanciandolo dal balcone di casa sua.

L’episodio arriva a pochi giorni da un altro agghiacciante episodio di violenza contro animali nell’Agrigentino. Come ha denunciato l’associazione Rifugio Hope, nei giorni di Pasqua sei cuccioli di cane sono stati avvelenati da sconosciuti e rinvenuti tra gli spasmi e convulsioni, abbandonati in una zona di campagna a Naro. Fortunatamente i questo caso si è riusciti a salvarli dopo cure tempestive da arte dei veterinari.

“Sono indignata, arrabbiata e addolorata per quello che è successo. Non vedo l’ora che venga attivata la videosorveglianza perché non è possibile che vengono ad abbandonare i cani nel nostro paese e poi c’è qualche delinquente che li avvelena” aveva dichiarato il sindaco di Naro