Un giorno di permesso dal lavoro se muore il proprio cane o gatto: in Cile una proposta di legge Quattro deputati cileni hanno proposto una legge che conceda un giorno di permesso dal lavoro (o uno di assenza giustificata a scuola) in caso di morte del proprio animale domestico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Chi possiede un animale domestico lo sa: che si tratti di un cane o un gatto, oppure di qualsiasi altro amico a "4 zampe", dal momento del suo ingresso in casa diventa a tutti gli effetti un membro della famiglia, un essere non solo da accudire materialmente ma soprattutto a cui dare affetto e attenzioni, stabilendo un legame che, in moltissimi casi, arriva a durare decenni. Quell'amore però è spesso destinato a trasformarsi in dolore, quando il nostro "amico" muore. E chi possiede un animale domestico sa benissimo quanto quel dolore possa essere forte e intenso.

E in Cile hanno deciso di prendere decisamente sul serio quella sofferenza. Il Paese sudamericano, infatti, potrebbe presto dotarsi di una legge che concede un giorno di permesso lavorativo a chi è in lutto per la morte del suo cane o gatto. Ma come è nata questa virtuosa iniziativa? L'idea, promossa dai deputati Daniella Cicardini, Daniel Manouchehri, Pamela Jiles e Diego Schalper, prende spunto dalla morte di Duque, un Bulldog francese di 10 anni del conduttore televisivo José Antonio Neme, il quale sui social ha rivolto un commosso appello al mondo politico affinché "promuova un disegno di legge che sancisca il diritto di ogni cileno a vivere un giorno di lutto per la perdita del suo animale domestico".

L'appello del conduttore non è caduto nel vuoto. Se approvata la "legge Duque" concederà un permesso speciale sul lavoro e un giorno di assenza da scuola (nel caso di studenti) a tutti coloro che perdono un animale domestico e che vogliano vivere un momento di lutto e raccoglimento. Affinché ciò sia possibile, però, le persone dovranno registrare i loro animali domestici nel registro nazionale e, inoltre, sarà necessario modificare il Codice del lavoro e la Legge generale sull'istruzione.

"La ‘legge Duque' riconosce che in ciascuna delle case in Cile l'animale domestico fa parte della famiglia – spiega la deputata Cicardini -. Ed è per questo che, se oggi ci sono spazi e rispetto per elaborare il lutto quando muore una persona cara, crediamo che quando muore un animale domestico, anche chi si prende cura di lui ha lo stesso diritto di elaborare il lutto in modo adeguato".