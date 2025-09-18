Pensa sia un semplice quarzo ma l’anello lasciato dalla nonna è un diamante raro: vale oltre un milione

Il cimelio di famiglia, lasciato dalla nonna alla nipote, andrà all’asta a Torino dopo che gli esperti hanno accertato che non era un semplice quarzo rosa come riteneva la proprietaria ma un rarissimo diamante rosa di 3,18 carati.

Tutti sapevano che quel vecchio anello indossato per anni dalla nonna avesse un valore visto che era firmato Bulgari ma tutti pensavano ingenuamente che si trattasse di un gioiello con un semplice quarzo rosa incastonato sopra. In realtà quel cimelio di famiglia, che la nonna ha lasciato in eredità alla nipot,e si è rivelato un raro diamante da oltre un milione di euro di valore.

Il prezioso gioiello ora sarà messo all'asta da Bolaffi in un incanto in programma a Torino tra Martedì 7 e Mercoledì 8 ottobre 2025. Per apprezzare l'anello però sarà possibile vederlo in esposizione alla Sede Bolaffi di Milano da giovedì prossimo e poi alla Sala Bolaffi di Torino a inizio ottobre. Il protagonista assoluto dell'asta sarà proprio l'anello, un "Trombino" Bulgari vintage in platino dei primi anni settanta, che custodisce un diamante rosa di oltre tre carati.

L'anello il cui nome deriva dalla forma, che ricorda appunto quello di una piccola tromba, è uno dei gioielli di maggior successo del noto marchio di preziosi, che lo ha prodotto per oltre cinquant’anni, ed è costituito da una fascia di piccoli di diamanti che culmina poi in una grande gemma al centro. L'anello in questione però rappresenta una unicità che lo rende ancora più prezioso: un diamante rosa di dimensioni eccezionali per questa tipologia di gemma che lo rendono tra i più rari al mondo.

Il diamante rosa è di taglio rettangolare a gradini di 3,18 carati, accompagnato da certificato attestante che è Natural Fancy Intense Pink, VS2, di tipo IIa: una gemma tra le più ricercate e ambite al mondo. L’anello che andrà all'asta presenta inoltre anche 64 diamanti taglio brillante rotondo e baguette, per un totale di 1,93 carati. tutti elementi che hanno portato a una stima di vendita tra 800mila e 1,2milioni di euro.

Un tesoro che, tramandato dalla nonna alla giovane nipote, solo la valutazione degli esperti della casa d’aste ha saputo riconoscere. “Già un diamante rosa naturale è di per sé un pezzo molto ricercato, ma superiore ai tre carati diventa rarità assoluta. Se poi è incastonato in una creazione Bulgari, si trasforma in un unicum. Chi avrà la fortuna di aggiudicarsi il lotto, conquisterà non solo un incredibile diamante, ma un gioiello unico e irripetibile”, ha commenta Matteo Armandi, responsabile divisione Passion di Aste Bolaffi.